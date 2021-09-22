استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بالإنابة المستشار فيصل الغريب، سفير جمهورية تونس لدى الكويت الهاشمي عجيلي، يرافقه نائب سفير جمهورية تونس المستشار عبدالله عميدي، وبحضور عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية أحمد الإبراهيم، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية والسعي نحو تطويرها في كافة المجالات التي تخص قطاع الطيران.



كما تطرق الطرفان إلى عمق العلاقات بين الكويت وجمهورية تونس الشقيقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة والفائدة على الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها.



هذا، وثمن الطرفان الجهود الديبلوماسية للكويت وجمهورية تونس في العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في شتى المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها والتي تسهم في تمتين وتقوية العلاقات واستمرارها على المدى الطويل، وبما يقود إلى تطويرها على نحو أفضل ليخدم جميع الأطراف ويحقق الطموحات المنشودة.



وأعرب الطرفان عن سعادتهما بهذا اللقاء الودي الذي جمع بينهما على أمل أن يتجدد مرة أخرى في اللقاءات المقبلة.