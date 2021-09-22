هل وضعت يديك أخيراً على الساعة الذكية HUAWEI WATCH 3 الأكثر أناقة مجهزة بعمر بطارية أطول، ومتحمس الآن لارتدائها حول معصمك والتباهي بتصميمها المتميز؟ ربما سمعت أيضا أن هذه الساعة الذكية الأحدث من هواوي تدعم خاصية اتصال eSIM المستقلة التي تتيح لك البقاء على اتصال بالعالم من حولك عبر المكالمات والرسائل، دون الحاجة إلى هاتفك الذكي، ناهيك عن البطارية التي تدوم طويلا، وميزات إدارة مؤشرات الصحة طوال اليوم، وتتبع علامات اللياقة البدنية، وتجربة الجهاز الفائق Super Device الفريدة. فبينما يعد عقلك قائمة بالأشياء التي تريد تجربتها أولا، إليك 4 أشياء قد لا تعرف بأنه يمكنك فعلها باستخدام ساعة WATCH 3 الجديدة.



اتصل وقم بالرد على الرسائل من معصمك: ببساطة، من خلال تفعيل خدمة eSIM على هاتفك الذكي، يمكنك الحصول على رقم هاتفك نفسه على ساعتك الذكية والاستمتاع بباقات تعريفة البيانات والصوت نفسها الموجودة على هاتفك الذكي. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة WATCH 3 خدمة MeeTime، فإذا كنت في المنزل وكانت هناك شاشة ذكية، يمكنك تحويل مكالمة MeeTime إلى الشاشة الذكية من خلال الساعة الذكية، ما يجعل تجربة التحدث أكثر ملاءمة.



حافظ على صحتك: تأتي ساعة WATCH 3 مزودة بمستشعر درجة حرارة جديد عالي الدقة يكتشف درجة حرارة الجلد على المعصم وكذلك درجة الحرارة المحيطة به. ومع ميزات مراقبة العلامات الصحية مثل معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، والنوم، والضغط.



استمتع برياضتك المفضلة: توفر ساعة WATCH 3 ميزة مراقبة رياضية بدنية مطورة، حيث توفر أكثر من 100 وضع للتمرين، من بينها 17 وضع تمرين احترافي، و12 تمرينا خارجيا، و7 تمارين داخلية. وبغض النظر عن الرياضة التي تحبها، فإن ساعة WATCH 3 جاهزة لمواجهة التحدي معك.



تجربة ذكية للجهاز الفائق Super Device: بفضل إمكانات الأجهزة الفائقة Super Device التي توفر تجربة ذكية للغاية عبر جميع أنواع السيناريوهات اليومية، يمكن لساعة WATCH 3 الاتصال مباشرة من راحة ساعتك الذكية مع العديد من التطبيقات الذكية.