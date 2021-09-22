عبدالعزيز البابطين: التعيينات الجديدة للكفاءات الكويتية في المناصب القيادية بلغت 100%

برامج تدريبية متقدمة لتحسين قدرات ومهارات الموظفين الكويتيين بمختلف مجالات العمل

الشركة حرصت على توظيف 40 من الكفاءات الكويتية الشابة في 2020 وبداية العام الحالي

الشباب الكويتي أصبح بحاجة للدعم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.. خاصة وسط التحديات



فرضت الجائحة التي اجتاحت العالم على مدى عام ونصف العام بعض التحديات أمام الباحثين عن عمل من الشباب الكويتي، خاصة في ظل تأثر كل القطاعات في الدولة لفترة من الإغلاق أو التوقف نهائيا من قبل بعض شركات القطاع الخاص عن تقديم خدماتها ومنتجاتها لعملائها خلال تلك المرحلة.



وترتب على هذا الأمر خسارة فادحة أو تقنين المصروفات أو حتى إلغاء بعض الوظائف غير الأساسية وبالتالي الاستغناء عن عدد من الموظفين. وكان قطاع الاتصالات أحد تلك القطاعات في الدولة التي تأثرت من تبعات الجائحة.



إستراتيجية طويلة الأمد



وعلى الرغم من ذلك، استطاعت Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، وبفضل إستراتيجيتها الفعالة والطويلة الأمد في مجال إدارة الأزمات، استطاعت أن تضرب مثالا يحتذى به في كيفية إدارة الأزمة وأخذ زمام المبادرة لمساندة الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل في التعافي من تبعات الجائحة.



وركزت استراتيجية الشركة على هدفين مهمين، وهما: دعم الموظفين ورفع كفاءتهم وصقل مواهبهم وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية في الشركة، أما الهدف الثاني والأهم فهو فتح باب التوظيف للشباب الكويتي من الجنسين للتقدم لشغل مناصب عدة في العديد من الإدارات في الشركة.



توظيف رغم الجائحة



كانت هذه الأهداف الركيزة الرئيسة التي استندت اليها الشركة في استراتيجيتها المتعلقة بتشجيع الشباب الكويتي، حيث لم تغفل الشركة خلال جائحة كوفيد-19 عن دورها الرئيسي ومسؤوليتها المجتمعية في توظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة. ففي الوقت الذي استغنت فيه بعض شركات القطاع الخاص عن عدد من موظفيها وأغلقت باب التوظيف، حرصت Ooredoo الكويت على توظيف نحو 40 من الكفاءات الشابة الكويتية خلال عام 2020 وبداية 2021.



مختلف التخصصات الأكاديمية



وقد جاءت هذه الكفاءات الشابة من مختلف التخصصات العلمية والتي شملت تخصصات هندسة البترول والمحاسبة والمالية والتسويق وعلوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر والأدب الإنجليزي وإدارة الأعمال والعلاقات العامة وأنظمة المعلومات وعلم الاقتصاد. وهذا ما يعكس نجاح الشركة في خططها نحو إدارة رأس المال البشري ومدى تقدير Ooredoo الكويت للشباب حديثي التخرج، وممن لديهم الإمكانات والقدرات المناسبة للنمو والتطور في قطاع الاتصالات، حيث حرصت كذلك على تقديم الدورات التدريبية المناسبة لهؤلاء الشباب وصقل مواهبهم وتأهيلهم لخوض معترك العمل.



الشباب في المناصب القيادية



لقد أخذت الشركة على عاتقها مسؤولية استقطاب الكفاءات الوطنية والمحافظة عليها وتشجيعها وتنمية مهاراتهم في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي والتغيير التكنولوجي الذي يشهده العالم خاصة في قطاع الاتصالات. ولقد زادت نسبة تعيين الشباب الكويتي بنحو 67% في عام 2021 مقارنة بعام 2019. كما وحرصت الشركة على إعداد وتجهيز القيادات الكويتية الشابة في داخل الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ترسيخ مسيرة نموهم وتطويرهم على أسس مستدامة ما يؤثر بالإيجاب على الارتقاء بأداء الشركة وبالتالي تقديم أفضل خدمة للعملاء.



استثمار ناجح



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين: «أصبح الشباب الكويتي وبالتحديد خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات بحاجة ماسة إلى الدعم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وتهيئة المناخ الأنسب للطاقات الشبابية المبدعة، وهذا ما نسعى له في Ooredoo الكويت اليوم. فالعنصر الكويتي أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية. كما أصبح لزاما علينا أن نفتح لهم المجال لشغل الوظائف والمهن في قطاع الاتصالات الذي يشهد تغييرات ديناميكية تتطلب عقولا شبابية ملهمة مثل شبابنا الذين نفتخر بهم».



وأضاف: «حققنا في Ooredoo الكويت نسبة بلغت الـ 100% من التعيينات الجديدة للكفاءات الكويتية في المناصب القيادية. وجاءت هذه النسبة لتكون دليلا ملموسا على نجاح استراتيجيتنا الفعالة والتي تهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الكويتية الشابة التي حرصنا كذلك على تدريبها وتجهيزها وفق خطط وبرامج محددة لتولي المناصب القيادية لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه، كما وحرصنا على وضع برامج تدريبية متقدمة لتحسين قدرات ومهارات العاملين لدينا في مختلف مجالات العمل بما يسهم في بناء قيادات وطنية ذات كفاءة عالية. حققنا أيضا نسبة 100% من تسكين الوظائف القيادية وخصوصا في قطاعات حيوية وحساسة بالشركة».



وختم البابطين حديثه: «في Ooredoo، نؤمن بأن الاستثمار في الشباب الكويتي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، لذلك حرصنا على تشجيعهم وتبني طموحاتهم وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في جميع إدارات الشركة وأستطيع القول اليوم وبكل فخر إننا استوفينا نسبة العمالة الوطنية وسنسعى دوما إلى تشجيع شبابنا وبناتنا وتطوير مهاراتهم».



قيادات شابة في Ooredoo

ثامر الطاحوس

ثامر الطاحوس.. مدير إدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية





يحمل ثامر الطاحوس شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا - تخصص إدارة المشاريع، ويمتلك خبرة قوامها أكثر من 17 عاما في قطاعات البنوك والاستثمار والاتصالات، حيث بدأ مسيرته المهنية في بنك الخليج وانتقل إلى شركة دار الاستثمار وبعدها انتقل إلى شركة الخليج للاستثمار ومن ثم للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.



وانضم الطاحوس إلى عائلة Ooredoo الكويت في شهر أبريل 2015 في قطاع الشركات ليترأس قسم العلاقات الحكومية والمؤسسات العامة، وفي يناير 2021 تم تعيينه مديرا لإدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية، حيث تتمثل مهامه في تصميم استراتيجيات مميزة ومبتكرة لمبيعات النخبة وكبار الشخصيات وتوفير أفضل المنتجات والخدمات والباقات الحصرية لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة علاوة على تعزيز شبكة المشتركين من كبار الشخصيات والهيئات الحكومية في الكويت.





باسل بوشهري.. رئيس قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية

باسل بوشهري





حصل باسل بوشهري على بكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة المشاريع، إلا أنه يتمتع بخبرة تزيد على 22 عاما في قطاع الاتصالات، ما جعله ينضم إلى شركة Ooredoo في عام 1999، فقط شغل عدة مناصب في الشركة منها رئيس للبنية التحتية للشبكة، والتنفيذ، والمشاريع الفنية، والعمليات الفنية والصيانة، والشؤون التنظيمية والقانونية.



وفي عام 2021، تم تعيين باسل بوشهري رئيسا لقطاع الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo الكويت ومن مهامه الرئيسة في هذا المنصب، متابعة الشؤون القانونية والقضايا ذات الصلة وتقديم الاستشارات بالإضافة إلى ما يتعلق في الأمور التعاقدية، فضلا عن متابعة الشؤون التنظيمية في البلاد وقطاع الاتصالات بالتحديد.





عيسى الموسى.. المدير التنفيذي لقطاع خدمة العملاء

عيسى الموسى



يحمل عيسى الموسى شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر إلا أنه حصل على تخصص مزدوج في الرياضيات وعلم النفس. وانضم عيسى للشركة الوطنية للاتصالات في بدايات تأسيسها عام 1999 وتدرج في عدد من المناصب في كل من إدارة تحليل بيانات البيع وفي خدمة العملاء واستمر في الشركة لمدة 5 سنوات. كما انضم للشركة الأولى للوقود في عام 2005 كمدير لتكنولوجيا المعلومات وانتقل بالمنصب نفسه لشركة الشرق للاستثمار. وشغل منصب المدير العام لشركة National United Computer لمدة 8 أعوام وبعدها أصبح رئيسا تنفيذيا لشركة Invita لمدة عامين.



وانضم عيسى لشركة Ooredoo الكويت مديرا تنفيذيا لقطاع خدمة العملاء في عام 2020، حيث عمل على إعادة هيكلة قطاع خدمة العملاء ووضع سياسات حديثة ومبتكرة في خدمة العملاء وقام بتطوير استراتيجيات وسبل التواصل مع العملاء على مختلف القنوات وتقديم أسرع وأفضل تجربة عملاء على الإطلاق.



عيسى حيدر.. مدير إدارة تخطيط وهندسة الشبكة

عيسى حيدر

يحمل عيسى حيدر شهادة بكالوريوس الهندسة الإلكترونية من جامعة ويسكنسن - ميلووكي. كما أنه حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى شهادة التعليم التنفيذي في أساسيات الإدارة من مدرسة لندن للأعمال.



وانضم عيسى حيدر إلى شركة Ooredoo في عام 2005 مهندسا في إدارة تخطيط شبكة الراديو وتدرج في المناصب الإشرافية ليشغل منصب مدير شبكة اتصال الراديو RAN وفي عام 2020 تسلم منصب مدير إدارة تخطيط وهندسة الشبكة.