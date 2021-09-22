الشيخ محمد بن راشد: السكن الكريم حق للجميع.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن أولوية للحكومة

اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم (18 مليار دولار) للعشرين عاما القادمة للمواطنين في إمارة دبي.

ووجه حاكم دبي بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي 4 أضعاف بداية من هذا العام، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى 1.7 مليار مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للأعوام الـ 20 المقبلة.

وتأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وبحسب «العربية.نت»، أكد حاكم دبي خلال الإعلان عن خطط الإسكان الجديدة أن «السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة».

وقال: «برنامج الإسكان الحكومي سيكون ضمن متابعتي الشخصية.. وحمدان ومكتوم سيشرفان على خطة الإسكان للمواطنين بشكل مستمر».

وأضاف: «هدفنا أن تكون دبي هي المدينة الأفضل للحياة في العالم.. وتطوير المناطق السكنية للمواطنين هي أهم جزء ضمن هذه الرؤية».

من جانبه، أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الأولوية وأهمية توحيد الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاستشراف مستقبل المدن والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن الحياة الكريمة لأبناء شعبنا على مر العقود المقبلة.

وقال ولي عهد دبي: «يعد الإنسان محور خططنا الحكومية التي تركز على تعزيز جودة الحياة»، مضيفا أن التوجيهات تعكس حرص الحكومة على توفير المسكن الملائم للمواطنين لتعزيز استقرار الأسر وضمان أمنها الاجتماعي، فالمواطن محور اهتمامنا، وهدفنا أن يشعر المواطن دائما بالأمان والرخاء في حاضره ومستقبله.

وترسم خطة دبي الحضرية 2040 خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال الأعوام الـ 20 المقبلة.

تتضمن الخطة مخططا هيكليا استراتيجيا للإمارة للأعوام الـ 20 المقبلة، ويتكامل مع كافة الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية بالإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها وتطورها المستقبلي.