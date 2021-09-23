مصطفى صالح

عقدت لجنة الشكاوى والتحكيم بالإدارة العامة للطيران المدني اجتماعها السابع لعام 2021، برئاسة مدير إدارة النقل الجوي ورئيس لجنة الشكاوى والتحكيم عبدالله الراجحي، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، وذلك للنظر في شكاوى جمهور المسافرين ومخالفات مفتشي مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران.



وقد اطلعت اللجنة على الشكاوى المقدمة، وقامت بإصدار قرارات بتغريم عدد 8 شركات طيران ومكتب سياحة وسفر، وذلك لمخالفتها القوانين والتعاميم الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني والخاصة بسوق النقل الجوي في الكويت.



كما تمت إحالة أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهات المختصة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في البلاد، وذلك لمخالفته القوانين والتعليمات.



وفي هذا الإطار، شدد رئيس اللجنة عبدالله الراجحي على ضرورة التزام أشخاص السوق بتطبيق كافة القوانين والتعاميم الصادرة وتنظيم عمل سوق النقل الجوي في الكويت، مشددا على عدم التهاون في إصدار العقوبات اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمسافرين.