أحمد مغربي



كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تقوم حاليا وبالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بتحديث دراسة مشروع الاوليفينات الرابع وهو مشروع يهدف الى إنشاء مجمع للبتروكيماويات بمواصفات عالمية لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والمتخصصة كالبولي ايثلين والايثلين جلايكول والايثانول أمين.



وقالت المصادر إن «صناعة الكيماويات» تعمل على أعمال دراسة الجدوى الأولية لمشروع إنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبلين من خلال وحدة تجفيف البروبان (PDH).



وذكرت المصادر أن «صناعة الكيماويات» بدأت فعليا في تحقيق جزء من الخطة المعتمدة لدى مؤسسة البترول الكويتية للتوسع والنمو في مجال البتروكيماويات من خلال المشاريع التي قامت بها مؤخرا، مشيرة الى أن الشركة تنتج حاليا قرابة الـ 9 ملايين طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية.



وحول استراتيجية «صناعة الكيماويات» للعام 2040 قالت المصادر إنه يمكن اختصار ملامح الاستراتيجية الخاصة بقطاع البتروكيماويات من النمو في صناعة المنتجات البتروكيماوية الأساسية والوصول الى ما لا يقل عن 14.5 مليون طن سنويا مع حلول عام 2040 وذلك لتعزيز مكانة الشركة محليا وعالميا.



وقالت إن الهدف الاستراتيجي الثاني للشركة يتلخص في الدخول بصناعة البتروكيماويات المتخصصة ذات التكنولوجيا المتقدمة والمردود الاقتصادي العالي والوصول الى ما لا يقل عن 1.2 مليون طن سنويا، 15% منها تصنع داخل الكويت بحلول عام 2040.



وأشارت الى أن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وقد بدأت بالفعل في تحقيق جزء من الخطة المعتمدة لدى مؤسسة البترول ومنها على سبيل المثال الاستحواذ على 49% من نشاط الكيماويات لشركة SKC الكورية، وهو عبارة عن مصانع لإنتاج البروبلين أوكاسير ومشتقاته.



وحول الصعوبات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في الكويت، ذكرت المصادر أنها تتلخص في صعوبة وتعقيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المؤهلة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لإقامة المشاريع، وعدم توافر المواد الأولية بكميات وأسعار تنافسية.



وأشارت الى أن تلك التحديات تعتبر أبرز المعوقات التي تواجه استقطاب الشركات العالمية للدخول في الصناعات التحويلية، حيث إن المستثمر العالمي يبحث عن حوافز للدخول في مشاركات خارجية، والحوافز قد تكون بعدة أشكال، منها توفير الأراضي الصناعية وتوافر مواد اللقيم والاعفاءات الضريبية.



الى ذلك، أوضحت المصادر أن «صناعة الكيماويات» تعمل على دراسة جدوى أولية للاستحواذ على نسبة من مصانع قائمة في عدة دول لإنتاج البتروكيماويات.



وشددت المصادر على أن شركة صناعة الكيماويات البترولية مستمرة في تعزيز دور قطاع البتروكيماويات لخلق قيمة مضافة على موارد الكويت الهيدروكربونية مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد الكويت، ويمكن تلخيص جهود الشركة في تطوير ونمو نشاط البتروكيماويات في الكويت من خلال:



٭ تنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 والتي تحرص على التوسع والنمو في مجال البتروكيماويات الأساسية والمتخصصة.



٭ تنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الخاصة بالمحتوى المحلي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات من خلال عدة مبادرات نذكر منها:



- دعم ملكية القطاع الخاص في المشاركات المباشرة في مشاريع الشركة داخل الكويت والتي تتميز بأنها ذات طاقة إنتاجية وتنافسية عالمية.



- تشجيع تطوير مشاريع متوسطة الحجم في قطاع المواد الكيميائية والبلاستيك.



- تعزيز النمو في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل وغيرها، لدعم أعمال البتروكيماويات في الكويت.