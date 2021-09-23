محمود عيسى



علمت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت ألغت المناقصة الخاصة بمشروع لتحديث شبكة الغاز والمكثفات في شرق الكويت، بسبب قضايا تتعلق بخفض الميزانية حسبما نسبته المجلة لمصادر صناعية مطلعة.

وذكر أحد المصادر ان شركة نفط الكويت ألغت المناقصة بعد ان اضطرت للتركيز على المشاريع ذات الأولوية والصيانة، وعزت إلغاء المشروع الى ما أسمته مشاكل الميزانية التي قالت انها قضية مستمرة بالنسبة لشركة نفط الكويت في الوقت الحالي.

وتبلغ قيمة المشروع 100 مليون دولار ويشمل نطاقه تطوير شبكة الغاز الغني ذي الضغط المنخفض والضغط العالي وتطوير شبكة المكثفات وتركيب العديد من الانظمة والأجهزة والمعدات المتعلقة بالمشروع.

تجدر الاشارة الى ان شركة نفط الكويت اعلنت عن المشروع لأول مرة وطرحت المناقصة الخاصة به في عام 2017 ولكنه واجه صعوبات وتعرض لعدة نكسات، إلا ان العقد قد ارسي فيما بعد وتحديدا في عام 2018.



ولكن بعد أن بدأت أعمال البناء واستمرت لأكثر من عامين عمدت شركة نفط الكويت الى فسخ العقد دون إبداء الأسباب.



وفي وقت سابق من هذا العام، عادت شركة نفط الكويت من جديد لطرح مناقصة العقد الرئيسي للأعمال المتبقية وتلقت العطاءات من الشركات المعنية في مايو الماضي.