المشاريع العقارية في الصدارة بـ3.1 مليارات دولار تشكّل 26.5% من إجمالي القيمة



شريف حمدي



شهد 2020 تنفيذ 9 مشاريع استثمارية أجنبية في الكويت بتكلفة 210 ملايين دولار، وبذلك يكون عدد المشاريع الاستثمارية في الكويت برؤوس أموال أجنبية منذ عام 2003 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 226 مشروعا في قطاعات متنوعة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 12.5 مليار دولار.



ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن التوزيع القطاعي للمشاريع الأجنبية في الكويت حسب التكلفة خلال الفترة المذكورة أعلاه، يظهر أن قطاع العقارات يحظى بأعلى نسبة من هذه الاستثمارات بنسبة 26.5% من الإجمالي، وذلك من خلال 12 مشروعا بـ 3.1 مليارات دولار، يليه قطاع خدمات الأعمال بنسبة 20.7% بتنفيذ 35 مشروعا بـ 2.4 مليار دولار.



وحل قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 20.3% من خلال تنفيذ 19 مشروعا بقيمة 2.3 مليار دولار، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 7.7% بتنفيذ 61 مشروعا بقيمة 892 مليون دولار، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4% من خلال تنفيذ 8 مشروعات بقيمة 464 مليون دولار، وقطاع النقل والتخزين بتنفيذ 14 مشروعا بـ 313 مليون دولار، فيما بلغت نسبة القطاعات الأخرى 20.7% بتنفيذ 40 مشروعا بقيمة 2.4 مليار دولار.



وتبين أن الإمارات في صدارة أهم 10 دول مستثمرة في الكويت خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية 2020، حيث نفذت 60 مشروعا بتكلفة استثمارية 2.9 مليار دولار، لـ 36 شركة ووفرت 5193 وظيفة، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بـ 48 مشروعا بتكلفة 2.6 مليار دولار، لـ 40 شركة وفرت 3794 وظيفة، ثم المملكة المتحدة بـ 19 مشروعا بتكلفة 591 مليون دولار، لـ 19 شركة وفرت 948 وظيفة، تلتها الهند من خلال 15 مشروعا بتكلفة 157 مليون دولار، لـ 14 شركة ووفرت 334 وظيفة، وقطر بـ 11 مشروعا بتكلفة 254 مليون دولار، لـ 8 شركات وفرت 405 وظائف.



وكشف التقرير الذي نشرته المؤسسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انه ألمانيا جاءت في المرتبة السادسة من خلال تنفيذها 8 مشاريع استثمارية بتكلفة 200 مليون دولار لـ 7 شركات ووفرت 499 وظيفة، ثم الصين من خلال تنفيذها 7 مشاريع بكلفة مالية بلغت 674 مليون دولار لـ 5 شركات ووفرت 497 وظيفة، ثم فرنسا من خلال تنفيذ 7 مشاريع بقيمة 2.15 مليار دولار لـ 7 شركات ووفرت 3126 وظيفة، والبحرين التي نفذت 5 مشاريع بتكلفة 105 ملايين دولار لـ 5 شركات ووفرت 236 وظيفة، وأخيرا سلطنة عمان التي نفذت 5 مشاريع بقيمة 110 ملايين دولار لـ 5 شركات ووفرت 343 وظيفة.



وأظهرت القائمة أهم 10 مدن مستقبلة للمشاريع في الكويت في الفترة بين 2003 إلى 2020، حيث قالت إن مدينة الكويت تصدرت القائمة بعدد 60 شركة وبكلفة استثمارية بلغت 3.46 مليارات دولار بعدد 4523 وظيفة، تلتها السالمية لـ 5 شركات بكلفة 481 مليون دولار ووفرت 440 وظيفة، تلتها الفروانية لـ 3 شركات بكلفة 100 مليون ووفرت 336 وظيفة، ثم الفحيحيل التي تضم 3 شركات بقيمة 20 مليون دولار ووفرت 47 وظيفة.