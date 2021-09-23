قفز حجم التبادل التجاري بين الكويت السعودية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 16%، حيث بلغ نحو 5.96 مليارات ريال، مقارنة بـ 5.8 مليارات ريال بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى الكويت نحو 3.93 مليارات ريال، مقابل 3.5 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة نحو 1.19 مليار ريال، مقابل 925.3 مليون ريال في المدة نفسها من 2020.

وخليجيا، فقد سجل حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفاعا بنحو 36.16% خلال الأشهر الـ 7 الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.