اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم (18 مليار دولار) للعشرين عاما القادمة للمواطنين في إمارة دبي.

ووجه حاكم دبي بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي 4 أضعاف بداية من هذا العام، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى 1.7 مليار مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للأعوام الـ 20 المقبلة.



وتأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وبحسب «العربية.نت»، أكد حاكم دبي خلال الإعلان عن خطط الإسكان الجديدة أن «السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة».

وقال: «برنامج الإسكان الحكومي سيكون ضمن متابعتي الشخصية.. وحمدان ومكتوم سيشرفان على خطة الإسكان للمواطنين بشكل مستمر».

وأضاف: «هدفنا أن تكون دبي هي المدينة الأفضل للحياة في العالم.. وتطوير المناطق السكنية للمواطنين هي أهم جزء ضمن هذه الرؤية».