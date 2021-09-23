في إطار حرص البنك الأهلي المتحد على تشجيع كوادره الوطنية الشابة، واعتزازه بتفوقهم وتفانيهم لتطوير مهاراتهم، قامت الرئيس التنفيذي بالبنك جهاد سعود الحميضي بتكريم فارس الفارس مسؤول حسابات شخصية في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك والحاصل على المركز الأول بين المشاركين من كل البنوك الكويتية في برنامج شهادة مدير فرع معتمد التي نظمها معهد الدراسات المصرفية مؤخرا.



وبهذه المناسبة، أفادت الحميضي: تفخر إدارة البنك الأهلي المتحد بوجود كفاءات وطنية يتفانون في تطوير وتنمية مهاراتهم العلمية والمهنية ويمثلون نموذجا مشرفا للشباب الطموح الذي يسعى الى النجاح والتفوق.



وأضافت: نلتزم في البنك الأهلي المتحد بتطوير مهارات موظفينا بما يضمن تميزهم في الأداء ومواكبتهم لكل ما هو جديد في القطاع المصرفي.



وأكدت الحميضي ان البنك الأهلي المتحد مستمر في تشجيع وتأهيل عناصره البشرية لاسيما الوطنية منها، في مختلف الإدارات والمستويات الإدارية، وذلك من خلال تسخير كل الإمكانات لتطوير مهاراتهم من خلال الدورات وورش العمل المحلية والعالمية، وفق خطة تدريب موضوعة بعناية، مؤكدة على سعي البنك الأهلي المتحد إلى الاستثمار الدائم في موارده البشرية وتذليل العقبات أمامهم وتمهيد الطريق لهم لتحقيق المزيد من التفوق.



وتقدمت الحميضي بخالص الشكر الى إدارة معهد الدراسات المصرفية، وأشادت بدورهم البارز في إعداد وتأهيل وتدريب موظفي القطاع المصرفي وخلق روح المنافسة التي تبلور العناصر المتميزة من شبابنا الذين سيصبحون قادة الغد.



وبهذه المناسبة، عبر فارس الفارس عن سعادته بحصوله على المركز الأول في دورة شهادة مدير فرع معتمد التي نظمها معهد الدراسات المصرفية قائلا: أعتز بهذا التفوق الذي جاء بعد منافسة قوية بين المشاركين من كل البنوك الكويتية، وأتقدم بخالص الشكر والامتنان من إدارة البنك الأهلي المتحد والتي هيأت لي مناخ عمل لا يضاهى ومن زملائي في العمل لدعمهم لي خلال اشتراكي في الدورة التي انتهت بحصولي على المركز الأول.