الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية «KIB» وبرامجه المجتمعية نحو تمكين المشاريع الصغيرة



في الحدث الأكبر والأهم على مستوى المنطقة في مجال الاقتصاد التنموي، قام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، ممثلا في كل من الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB» الشيخ محمد جراح الصباح، بتوقيع أكبر اتفاقية تعاون عالمية مع غرفة التجارة الدولية، والتي تتضمن تنظيم وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات التمويل التنموي، ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الطرفين الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وقد تم توقيع الاتفاقية داخل قاعة محكمة العدل الدولية للوساطة والتحكيم في مقر غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وقع عن جانبها الأمين العام جون دنتون، بحضور كل من مدير الشؤون القانونية في اتحاد المصارف العربية د.أنيس عويدات، ورئيسة محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية كلوديا سالومون.



كما استضاف هذا الحدث الفريد كلا من: رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي د.عبدالحليم الأحدب، وممثل دولة لبنان في محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية د.جلال الأحدب، كما تم تقديم درع تقديرية لأمين عام المحكمة اليكساندر فيساس على جهوده لإتمام الاتفاقية بنجاح.



وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن هذه الاتفاقية سوف توطد الثقة الدولية في اتحاد المصارف العربية، وأن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في المنطقة العربية لا شك أنه سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة العربية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التمويل التنموي، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الـ «SDGs»، مضيفا أن اللجنة التنفيذية للاتحاد قد وافقت على بنود هذه الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الافتراضي.



من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB» الشيخ محمد الجراح، أن الاتحاد يعمل حاليا مع غرفة التجارة الدولية على كتابة السياسات والإجراءات ووضع التوصيات لتنظيم عملية التمويل التنموي، وذلك بالتعاون مع المشرعين.



ولفت الجراح إلى توافق هذه الاتفاقية مع استراتيجيات بنك الكويت الدولي «KIB» وبرامجه المجتمعية، المرتكزة على دعم كل الجهود المصوبة نحو تمكين قطاع المشاريع الصغيرة، مؤمنا إيمانا راسخا بدورها وأهميتها في تنويع الاقتصادات المحلية وخلق مصادر بديلة للدخل من أجل تحقيق تنمية وطنية وإقليمية أكثر استدامة.



جدير بالذكر، أن هذا الحدث المميز جاء تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع التحكيم الدولي التي تنظمه غرفة التجارة الدولية في باريس من الفترة بين 20 وحتى 27 الجاري، والذي يشارك فيه كبار المحكمين العالميين من كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والعالم العربي أيضا.