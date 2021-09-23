شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، في سلسلة CHRO Table Talk التي نظمتها HR Tech MENA Summit بالشراكة مع Oracle بغرض مناقشة واكتشاف الطرق والأساليب المبتكرة التي يتبعها المسؤولون التنفيذيون في قطاع الموارد البشرية من أجل تعزيز مشاركة الموظفين في وضع ثقافة المنظمة والمحافظة عليها.



وتضمن الحدث الافتراضي الذي احتضن العديد من كبار مسؤولي الموارد البشرية من بعض الشركات الرائدة في المنطقة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في stc أحمد الحماد، الحديث في عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مشاركة الموظفين، وتحقيق الرفاهية، وإدارة المعرفة، والابتكار، خاصة في ضوء التحولات الثقافية التي حدثت منذ تفشي الوباء.



ونظم الحديث في جو غير رسمي لدى تناول القهوة مع نظراء الموارد البشرية للتعبير عن آرائهم وتقنياتهم المختلفة لإدارة العمل عن بعد، والمطالبة بساعات مرنة، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في التوازن بين العمل والحياة الشخصية.



وخلال المناقشة، أشار الحماد إلى أهمية الاعتراف بالعمل الجاد والجهد المضني الذي يبذله الموظفون في سبيل غرس هذا المبدأ في الثقافة المؤسسية، مبينا أن stc رسخت ثقافة الشركة لتكون مدفوعة بالأداء عبر التركيز على مبادرات تطوير الموظفين وبرامج المكافآت التي تكافئ الموظفين بناء على أدائهم.



كما لفت إلى انه تم تعزيز هذا النوع من الثقافة في المؤسسة من خلال الإستراتيجية الرقمية الداخلية لشركة stc والتي مكنت الموظفين من أن يكونوا منتجين بينما يسهمون في دعم بعضهم البعض. وساهمت ثقافة الأداء التي تتبناها stc في تحديد مقاييس واضحة تنطبق على الموظفين وربطت أدوارهم بالاستراتيجية التنظيمية للشركة، ما عزز الإحساس الذي يمتلكه الموظفون ليس فقط حول أدائهم ورضاهم الوظيفي بل أيضا في قدرتهم على تلبية احتياجات عملاء stc.



وفيما يتعلق بتمكين وتطوير المهارات، وفرت stc إمكانية الوصول إلى العديد من المنصات التي تساعد في صقل مهارات الموظفين وإعادة تأهيلهم من خلال التعلم الإلكتروني، وبرامج التطوير والتقييم الخاصة. وأشار الحماد إلى أن أحد الجوانب الرئيسية لمشاركة الموظفين هو توفير منصات تعمل على تطوير المهارات الفنية والمهارات الشخصية. ويأتي هذا كواحد من الركائز الأساسية في استراتيجية الموارد البشرية، مع التركيز بشكل أساسي على تزويد الموظفين بفرص مختلفة للنمو والتطوير الذاتي للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.



في الوقت الحالي، تعتبر الريادة باستخدام البيانات هي مفتاح القياس لأقسام الموارد البشرية داخل المؤسسات الكبيرة عندما يتعلق الأمر بتقييم جودة وأداء موظفيها. وتميل الشركات الى اتباع نهج يعتمد على البيانات بشكل أكبر لقياس المخرجات التنظيمية ومن خلال ذلك اتخاذ قرارات لتحسين استراتيجية الأفراد الموضوعة في مكانها الصحيح.



وأكد الحماد أن أدوات القياس التحليلي للموارد البشرية ولوحات المعلومات تعتبر عنصرا حاسما في فهم المقاييس المهمة مثل بيانات تدوير الموظفين، ومشاركة الموظفين، وأدائهم، وتقييمات النمو المحتمل، وعوامل أخرى يمكن أن تعزز بشكل كبير عيار القوى العاملة.



وتعليقا على مشاركته، قال الحماد: من الضروري لأي مؤسسة أن تستثمر في موظفيها وتوفر لهم بيئة تتيح لهم الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. وفي أعقاب الوباء، شهدنا فترة انتقالية غير متوقعة غيرت تماما طريقة ارتباط الموظفين بثقافة المنظمة بسبب بروتوكولات العمل عن بعد. وأثبتت الحدود غير الواضحة للتوازن بين العمل والحياة الشخصية أنها تمثل تحديا للبعض أكثر من البعض الآخر. والآن في عودتنا التدريجية إلى بروتوكولات العمل الطبيعية، يمكننا الاستفادة من خبرتنا لتقوية ثقافة الشركة ككل والتواصل مع موظفينا من خلال طرق مختلفة أثبتت مرونتها.



وأضاف: بالنيابة عن stc، أود أن أشكر منظمي قمة HR Tech MENA وOracle على دعوتهم للمشاركة في سلسلة CHRO Table Talk التي تجمع آراء القادة في صناعاتهم لمناقشة الموضوعات المثيرة للاهتمام المتعلقة بالتحديات والفرص التي تواجهها المنظمات اليوم. ونحن سعداء للغاية بنتيجة هذا الحديث الافتراضي، ونتطلع إلى المشاركة في مبادرات مماثلة في المستقبل القريب.