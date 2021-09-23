اعتمد مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة المستشار فيصل الغريب، تعيين معن محمود الرزوقي رئيسا تنفيذيا للشركة، وجاء ذلك بعد تطبيق الإجراءات والشروط المتبعة في الشركة.



وفي هذا الصدد، قال المستشار فيصل الغريب إن مجلس الإدارة قام باعتماد الخطة الاستراتيجية للخطوط الجوية الكويتية، كما اعتمد في اجتماعه لائحة الخدمة الخاصة بالشركة.



وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد كذلك إنشاء أكاديمية الخطوط الجوية الكويتية للتدريب وتعيين الكابتن علي المري مديرا لها، وهي من المشاريع التنموية المهمة لمنتسبي الشركة بشكل خاص ولصناعة الطيران بشكل عام.



وأكد الغريب أن هذه القرارات تأتي ضمن خطط مجلس الإدارة الحالي التي عمل عليها منذ تكليفه في تطوير الطائر الأزرق بكافة قطاعاته التشغيلية والمساندة لتحقيق الغاية الأهم وهي ريادة الناقل الوطني كما عهده عملاؤه الكرام والتي يضعها مجلس الإدارة ضمن أهم أولوياته، لافتا إلى أن مجلس الإدارة الشركة قام بوضع الحلول المناسبة التي تؤدي إلى تطوير كافة قطاعات الشركة وازدهارها بما يلبي احتياجات عملائنا الكرام ليحقق لهم الرضا الكامل عن خدماتنا وما نقدمه لهم على متن طائرات الطائر الأزرق.



.. وتبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بالإنابة المستشار فيصل الغريب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية بالوكالة الكابتن عيسى الحداد، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي، حيث تضمن اللقاء استعراض خالد شهوان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسبل التعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتنفيذ أهداف البرنامج التي تتوزع بين الأهداف الخيرية والتنموية وسائر ما يصب بمصلحة الشعوب والمجتمعات.



وقد أوضح الغريب أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على الاهتمام بهذه البرامج الهادفة والجادة والتي تأتي من واقع اهتمامها بمشاريع وأهداف مجلس الإدارة الحالي والخطط الاستراتيجية التي رسمها لتحقيقها.



وذكر الغريب أن الخطوط الجوية الكويتية تضع ضمن أولوياتها مشاريع المسؤولية الاجتماعية، لتنفيذ تلك البرامج المهمة ووضعت خطط مدروسة لها في إطار حرصها الدائم والمستمر على الاختلاط بالمجتمع الكويتي ومشاركته كونها جزءا لا يتجزأ منه، وعليه فإن الخطوط الجوية الكويتية ستمد يد التعاون للبرنامج الإنمائي لتحقيق الأهداف المنشودة.