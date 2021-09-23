أعلنت شركة إن سي إم للاستثمار (إحدى شركات الاستثمار والوساطة المالية المرخصة في الكويت) عن عقد ندوة إلكترونية عن بعد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 الجاري بعنوان «موجات جارتلي» والتي من المقرر تنظيمها من قبل معهد نور سي إم للتدريب الأهلي والمرخص لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتابع للشركة.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الندوة الإلكترونية يحاضر فيها المحللون الفنيون عبدالمحسن العصيمي ومحمد الأنصاري، حيث ستتناول الندوة بالشرح والتحليل نموذج جارتلي والذي يعد من أهم نماذج الهارمونيك الذي يساعد المتداولين على تحديد مستويات الانعكاس وفهم تقلبات الأسواق والأسعار ومعرفة الوقت المناسب للتدخل.



وذكرت الشركة أن الندوة ستتطرق كذلك إلى كيفية تحديد أضلاع النموذج ورسم الزوايا السعرية وتحديد نقاط الدخول والخروج، وذلك ضمن نموذج جارتلي.



وفي هذا الصدد، قال رئيس إدارة التسويق في شركة إن سي إم للاستثمار فراس مشتاق أن الشركة تسعى دائما إلى نشر ثقافة التدريب والتداول الإلكتروني بين كافة المهتمين، وذلك من قبل خبراء الاستثمار الذي يمتلكون خبرة كافية لمنصات التداول المحترفة.



وأوضح ان شركة إن سي إم للاستثمار نجحت منذ انطلاقتها في عام 2009 في تقديم خدمات متخصصة في عمليات الوساطة المرتبطة ببيع وشراء العملات الأجنبية والسلع والمعادن الثمينة والأدوات الفورية المرتبطة بها.



جدير بالذكر، أنه يمكن للمهتمين بالتسجيل في الندوة زيارة موقع الشركة (https://www.ncminvest.com)، أو موقع المعهد (www.noorcmacademy.com).