قال المدير التنفيذي للسيارات والمعدات في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عاهد العيسى، إن «بيتك» أطلق حملة تمويلية جديدة بمناسبة (العودة الى المدارس) تحت عنوان «ردينا.. وردت الفرحة».



وتتيح الحملة فرصة الحصول على عدة خدمات ومزايا مقدمة لعملاء «بيتك» والبنوك الأخرى بمناسبة بداية السنة الدراسية الجديدة، وهي حملة مدمجة تغطي منتجات وبرامج استثمارية وتمويلية، اذ تشمل العملاء الراغبين في شراء أو تأجير السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة والقوارب، والراغبين في التمويل التعليمي أو التمويل مقابل ضمان مالي أو فتح حساب «حسابي» أو الخطط الاستثمارية «جامعتي»، وذلك خلال الفترة من 12 سبتمبر الى 12 أكتوبر، في جميع معارض وفروع «بيتك».



وأوضح العيسى في تصريح صحافي ان «بيتك» يقدم من خلال الحملة مزايا من بينها صفر أرباح على السيارات الجديدة، ضمن مجموعة مختارة مقدمة من الوكيل من أنواع «انفنيتي وجي ام سي وبورش ومرسيدس وبي ام دبليو ونيسان وهوندا وفولكس واجن، وسيارات هافال وجريب وول، وسيارات شيري وجيتور وتيرالورد» والتي تلبي حاجة كل شرائح العملاء من السيارات الفارهة والسيارات الاقتصادية، بالإضافة الى أسعار تنافسية على مجموعة متنوعة من السيارات ضمن منتج التأجير مع الصيانة وتضم سيارات «تويوتا، انفنيتي، لكزس، فولكس، جي ام سى، كيا، جاك»، وكذلك على السيارات المستعملة. وفيما يتعلق بالقوارب والمعدات البحرية والدراجات النارية، توفر الحملة مزايا متعددة، منها فترة سماح لاستحقاق القسط الاول وعدم اشتراط تحويل الراتب وتمويل مع هامش ربح تنافسي، ومزايا مقدمة من الشركات المختلفة لعملاء «بيتك» على شريحة مختارة اخرى من الدراجات.



وأضاف أنه لعملاء التمويل مقابل ضمان مالي فإن الحملة توفر أرباحا تنافسية مع فترة تمويل يصل الى 10 سنوات وطرق سداد مرنة، مشيرا الى انه تمويل تجاري للأفراد يمنح مقابل ضمان مالي كامل على المديونية الإجمالية، ويكون الحجز على ودائع ثابتة أوحجز من حساب التوفير الشخصي للعميل، ويوفر هذا المنتج تغطية الاحتياجات التجارية للعملاء الأفراد، إذ ان سقف التمويل محدد بقيمة الوديعة أو مبلغ الحجز من حساب التوفير، مع توافر مجموعة من الامتيازات الاخرى للمنتج منها سريان أرباح الوديعة للعميل طوال فترة الائتمان، وسرعة الانجاز وأرباح منافسة. وحول برنامج حسابي، قال ان «بيتك» يطرح برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة.



وبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على برنامج حسابي، يدخل العملاء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250 دينارا لـ 10 فائزين شهريا، بالاضافة الى سحوبات على 3 سيارات Jeep Wrangler Sport خلال فترة حملة «اربح مع حسابي» للشباب، كما ان بطاقة «حسابي» بطاقة مسبقة الدفع من «بيتك»، تصدر فقط لعملاء شريحة «حسابي» وتوفر خصومات مميزة لحامليها، بالإضافة الى برنامج جوائز يمتد الى فترات طويلة من العام.



وأشار العيسى الى ان أفضل استثمار للأبناء هو تأمين تعليمهم الجامعي، لذا صمم «بيتك» خطة الاستثمار للتعليم العالي طويلة الأجل «جامعتي» لتحقق لهم مستقبلا مشرقا بادخار مبالغ شهرية، ومن مزايا خطة «جامعتي» إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الأولى و60% كل سنة بعد السحب الأول، ويمكن ان يصل المبلغ المستهدف الى 120 ألف دينار، بالإضافة الى أن الخطة الاستثمارية «جامعتي» مشمولة بتأمين تكافلي، حيث يتم إصدار وثيقة التأمين التكافلي تلقائيا باسم العميل، وفي حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ودائم (بسبب مرض أو حادث) خلال سريان الخطة، فإن وثيقة التأمين التكافلي ستؤمن تغطية بقية المبلغ المستهدف غير المدفوع.