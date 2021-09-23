استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الخامسة والعشرين من الموظفين الجدد في برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني»، وذلك ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى استقطاب وتوظيف الكوادر والكفاءات الوطنية المميزة من الشباب الكويتي حديثي التخرج والعمل على تطويرهم وصقل مهاراتهم حتى يصبحوا قيمة مضافة للقطاع المصرفي.



حضر حفل استقبال المتدربين الجدد كل من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي، ورئيس مجموعة العمليات محمد الخرافي بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين ومسؤولين في إدارة التدريب والتطوير إدارة الكفاءات وتطوير القيادات.



ويمتد البرنامج لمدة 4 أشهر يتم خلالها تدريب 14 موظفا على مختلف جوانب العمل المصرفي، مثل التفكير التصميمي، تعزيز الإنتاجية، التدريب على الإبداع والابتكار، وتوجهات رقمية في المجال المصرفي، بالإضافة إلى المواضيع المصرفية الأساسية والفهم الكامل لكافة الأقسام والمجموعات في بنك الكويت الوطني في المراحل الأخيرة من الأكاديمية، حيث يتناوب المشاركون بالمرور على مختلف الإدارات من أجل فهم القطاع المصرفي بشكل أفضل.



وتعد أكاديمية الوطني أحد برامج البنك التي تم تصميمها خصيصا لحاملي الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة الذين اجتازوا بنجاح معايير الاختيار من أجل الانضمام للبرنامج. كما يتضمن مدربين معتمدين عالميا لتمكين الموظفين من كسب المهارات المصرفية المتخصصة.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: يعكس برنامج أكاديمية الوطني حرص البنك على إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة مؤهلة وفق أحدث وأفضل المعايير العالمية واستراتيجيته لتحقيق التنمية المستدامة والتزاما بدوره الوطني ومسؤوليته تجاه المجتمع.



وأكدت أن البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع الخاص بالكويت في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية والذي قد تم تصميمه وفق أفضل التقنيات التدريبية لتزويد المشاركين بالمهارات التي تغطي المجالات الأساسية المهمة في القطاع المصرفي. وأعربت عن ثقتها في نجاح كافة المشاركين في أن يصبحوا كوادر مصرفية قادرة على تحمل المسؤولية بفضل ما يتمتعون به من مؤهلات ومهارات وما يبذلونه من جهود. ودعت الصقر المشاركين في البرنامج إلى التفاني في العمل من أجل التميز والتفوق الذي سيمهد لهم الطريق لتحقيق الترقي الوظيفي وتقلد المناصب القيادية، لافتا إلى أن «الوطني» يشجع كافة موظفيه على مواصلة تنمية وتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم.