

أبقى البنك المركزي الأمريكي اليوم الاربعاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى صفر الى 0.25 %.

وقال البنك في بيان له انه "من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الخاصة بالحد الأقصى من نسبة العمالة بالاضافة الى ان معدل التضخم قد ارتفع إلى 2 بالمئة".

واكد التزامه باستخدام جميع الادوات التي يملكها "لدعم الاقتصاد الامريكي في هذا الوقت الصعب الذي نمر به لاسيما ما يتعلق بتعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار".

وأوضح ان "مسار الاقتصاد الامريكي لا يزال يعتمد على مسار فيروس (كورونا) حيث من المرجح ان تساهم زيادة وتيرة التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد".