أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وليد البدر تعميماً يقضى بنقل وتدوير 3 رؤساء فرق في الشركة اعتباراً من يوم الاحد القادم 26 سبتمبر.

وجاء في التعميم الذي حصلت عليه "الأنباء " انه يتم نقل عبد الوهاب محمد الكندري إلى وظيفة رئيس فريق عمل إدارة المكاتب وصيانة المباني ويكون مسئولا أمام مدير مجموعة الخدمات العامة، ونقل عادل عباس أحمد الى وظيفة رئيس فريق عمل ضمان الجودة ويكون مسئولا أمام مدير المجموعة التجارية ، ونقل جاسم عبدالله الدريس الى وظيفة رئيس فريق عمل العقود - I" ويكون مسئولا أمام مدير المجموعة التجارية .