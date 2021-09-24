محمود عيسى



ضمن مجموعة مختارة من قائمتها التي تضمنت أكبر 30 مصرفا في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول لعام 2021، والتي أصدرتها في 29 أبريل الماضي، تناولت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أداء مجموعة من هذه البنوك من حيث مؤشر التكلفة الى الدخل في الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي، وقد حل بنك الكويت الوطني في المركز 11 بين البنوك المختارة، حيث بلغت نسبة المؤشر 38.11%، وتلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المركز 12 بنسبة 38.79%. وذكرت الوكالة أن مصرفين قطريين تصدرا القائمة، حيث سجلا أدنى نسب التكلفة إلى الدخل في نهاية يونيو وهما بنك قطر الإسلامي الذي بلغت نسبة التكلفة الى الدخل لديه 18.02% والذي سبق أن تحدث عن تعزيز كفاءة الأداء لديه على أساس سنوي من خلال فرض ضوابط صارمة على التكلفة وتحقيق إيرادات تشغيلية أعلى، ثم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط، الذي بلغت النسبة لديه 22.74%. وتبعهما بنك دبي الإسلامي بنسبة 26.4% ثم بنك الراجحي بنسبة 27.3%، فيما بلغت النسبة لدى بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري 27.94% و33.41% على التوالي، ثم مجموعة من البنوك السعودية بنسب تراوحت بين 34.07% و35.77%.