شريف حمدي

استمرت ارتفاعات مؤشرات البورصة الكويتية للأسبوع الثاني على التوالي بمعدلات طفيفة، مع عودة التوجه الشرائي بعد عمليات تصريف سريعة لجني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية مؤخرا.



وكانت عمليات البيع أثرت على القيمة السوقية للبورصة خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفضت في نهاية جلسة الثلاثاء عن مستوى 40 مليار دينار، ولكن مع التحسن النسبي في أداء السوق من خلال عودة الشراء مجددا أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع فوق هذا المستوى بإضافة 37 مليون دينار ليصل الإجمالي إلى 40.1 مليار دينار ارتفاعا من 40.07 مليار دينار الأسبوع الماضي بنسبة 0.9%. وشهدت السيولة المتدفقة للسوق تحسنا نسبيا هي الأخرى بنسبة ارتفاع 14% بمحصلة أسبوعية 252 مليون دينار بمتوسط يومي 50 مليون دينار ارتفاعا من 221 مليون دينار بمتوسط يومي 44 مليون دينار الأسبوع الماضي.



ويترقب سوق الأسهم الكويتي بدء الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث لتكتمل نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام وتتبلور معها ملامح النتائج الختامية للعام المالي الحالي، ليتثنى للمتعاملين بناء المراكز الاستثمارية الجديدة في ضوء هذه النتائج، وسيكون ذلك أكبر دوافع السوق خلال الفترة المقبلة للتحسن في الأداء.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 33%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.42 مليار سهم ارتفاعا من 1.07 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% بإضافة 5 نقاط فقط ليصل إلى 7516 نقطة من 7511 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.16% بارتفاع 9 نقاط ليصل المؤشر إلى 5609 نقاط من 5600 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% بمكاسب بلغت 7 نقاط ليصل إلى 6876 نقطة من 6869 نقطة الأسبوع الماضي.



ما زال التوجه الشرائي لتعزيز الملكيات سمة تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال تعاملات الأسبوع، حيث رفع الأجانب ملكياتهم في أسهم 5 بنوك هي الوطني، وبيتك، وبوبيان، والمتحد، والأهلي، بينما انخفضت نسب ملكيات الأجانب في 4 بنوك هي الخليج، وبنك الكويت الدولي «KIB»، وبرقان، ووربة، فيما استقرت في بنك الكويت التجاري.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 22 الجاري، فقد بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.4 مليار دينار.



وارتفعت ملكية الأجانب في البنك الوطني بنسبة 0.12% ليصل الإجمالي إلى 20.89% بقيمة 1.431 مليار دينار محافظا على صدارته بين البنوك الكويتية كأعلى قيمة لملكيات الأجانب، كما ارتفعت في بيتك بنسبة 0.08% لتصل إلى 11% بقيمة 764.2 مليون دينار. وارتفعت في بوبيان بنسبة 0.03% لتصل إلى 5.25% بقيمة 128 مليون دينار، وفي بنك المتحد بنسبة 0.02% لتصل إلى 0.38% بقيمة 2.6 مليون دينار، كما ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في الأهلي بـ 0.02% ليصل الإجمالي إلى 0.37% بقيمة 1.3 مليون دينار.