أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وليد البدر تعميما يقضى بنقل وتدوير 3 رؤساء فرق في الشركة اعتبارا من الأحد المقبل.



وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء»، انه تم نقل عبدالوهاب محمد الكندري إلى وظيفة رئيس فريق عمل إدارة المكاتب وصيانة المباني ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الخدمات العامة، ونقل عادل عباس أحمد إلى وظيفة رئيس فريق عمل ضمان الجودة ويكون مسؤولا أمام مدير المجموعة التجارية، ونقل جاسم عبدالله الدريس إلى وظيفة رئيس فريق عمل العقود - 1 ويكون مسؤولا أمام مدير المجموعة التجارية.