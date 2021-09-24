أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطـــية مســـؤولـــة لـ «الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية تتجه لتوقيع عقد إطاري خاص بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع التخطيط والمالية بالمؤسسة على نهج (Call-off Agreemen)، وذلك بقيمة تصل إلى 1.5 مليون دينار مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.



وقالت المصادر إن المستشار الفني سيسهم بشكل رئيسي في اعتماد التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 ومتابعة الخطة الاستراتيجية المحدثة لتلبية احتياجات الطاقة في الكويت وإعداد الخطة الخمسية للقطاع النفطي ومراجعة الخطط الاستراتيجية المحدثة للشركات والقطاعات التابعة لمؤسسة البترول.



وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد دعت 9 شركات عالمية في شهر أبريل الماضي للدخول في الممارسة الخاصة بالعقد المذكور وهذه الشركات هي: مجموعة بوسطن الاستشارية، استراتيجي آند الشرق الأوسط، شركة أكسنتشر الشرق الأوسط، إيه تي كيرني المحدودة، مكنزي وشركاؤه، شركة أوليفر وايمان، ديلويت، شركة بين آند كومباني الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شركة إرنست ويونغ.