المهبولة الأقل بإيجارات الشقق غرفتين وصالة بمتوسط شهري بين 220 و240 ديناراً

شرق الأعلى بإيجارات الشقق غرفتين وصالة بمتوسط شهري بين 295 و320 ديناراً

العقار الاستثماري يبقى مطلباً للمستثمرين والمقيمين كأداة استثمارية وحاجة للسكن

كثيرون لجأوا للاستثمار العقاري لندرة الفرص البديلة ولعوائده السنوية البالغة 7.5%



طارق عرابي



يرتبط العقار الاستثماري ارتباطا وثيقا بشريحة المقيمين في الكويت من مختلف الجنسيات، إلى جانب نسبة لا بأس بها من المواطنين الذين لجأوا إلى الشقق الاستثمارية في بعض المناطق لحين حصولهم على خدمات الرعاية السكنية والحصول على بيت العمر.



وفي الوقت نفسه، فإن العقار الاستثماري كان وما زال محط اهتمام كبير من قبل تجار العقار من جهة، والمواطنين والوافدين من الجهة الاخرى، فبالنسبة للتجار لجأت شريحة كبيرة منهم إلى العقار الاستثماري كبديل استثماري جيد يدر عليهم عائدا لا يقل عن 7.5% في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الاخرى، وبالنسبة للوافدين يمثل العقار الاستثماري حاجة ماسة للسكن والاستقرار طوال وجودهم في الكويت.



ومع انتشار جائحة فيروس كورونا نهاية العام 2019 و2020، بدأت المخاوف تسيطر على تجار ومستثمري العقاري الاستثماري، خاصة بعد أن فقدت شريحة لا بأس بها من الوافدين وظائفهم ومصادر دخلهم بسبب الإغلاق الطويل الذي شهدته البلاد وما تبعه من تزعزع أوضاع بعض الشركات التي اضطرت للاستغناء عن أعداد كبيرة من موظفيها بسبب تلك الجائحة.



وأظهر تقرير عقاري أصدره بيت التمويل الكويتي «بيتك» انخفاضا في متوسط القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60 م بنسبة تتراوح بين 2% و4% وتصل إلى 6% في بعض المناطق خلال الربع الأول من 2020، في أغلب المناطق الاستثمارية بمحافظة العاصمة باستثناء بنيد القار التي تراجع فيها متوسط القيمة الإيجارية 4% على أساس سنوي.



كذلك انخفض متوسط القيمة الإيجارية للشقة في منطقة السالمية إلى 285 دينارا بنسبة 3%، وفي منطقة حولي إلى 263 دينارا بنسبة 4% على أساس سنوي، وفي الجابرية إلى حدود 298 دينارا بنسبة 2% على أساس سنوي، كما تراجعت القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى نحو 274 دينارا بنسبة 3% على أساس سنوي وربع سنوي.



وفي منطقتي الفروانية وخيطان تسجل 274 دينارا منخفضة 4% على أساس سنوي، وفي الرقعي إلى 274 دينارا منخفضة 3% على أساس سنوي، بينما تراجعت في محافظة الأحمدي إلى 244 دينارا بنسبة 4% عن الربع الرابع وبنفس النسبة على أساس سنوي.



ومع تراجع أغلب مناطق المحافظة منها الفنطاس وأبوحليفة وتصل فيها إلى 240 دينارا منخفضة 3% وفي المهبولة بلغت 230 دينارا بنسبة 6% على أساس سنوي، كما انخفضت في محافظة مبارك الكبير مسجلة 278 دينارا، وفي منطقة صباح السالم بنسبة 3%، وفي محافظة الجهراء إلى حدود 273 دينارا بنسبة 4% عن الربع الأول 2020.



أما بالنسبة للمناطق الاستثمارية الأغلى فإن متوسط القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60 مترا مربعا لهذا النوع من الشقق بلغ أسعارا تتراوح بين 295 و320 دينارا في مناطق (شرق ـ القبلة ـ المقوع الشرقي ـ دسمان) وبين 290 و310 دنانير في مناطق الشعب وبنيد القار، فيما تراوح السعر بين 285 و310 دنانير في الجابرية، و270 و300 دينار في كل من السالمية والرقعي، وبين 270 و285 دينارا في صباح السالم.



جير بالذكر أن اتحاد العقاريين كان قد أعد دراسة ميدانية كشفت عن أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة في القطاع الاستثماري بلغ نحو 61 ألف شقة من أصل الإجمالي كما في أبريل 2021، أي أن متوسط نسبة الإشغال في القطاع الاستثماري بلغ 84.6%.



وبناء على هذه المؤشرات، رصدت «الأنباء» قائمة بأقل القيم الايجارية لأرخص 10 مناطق استثمارية في الكويت، وذلك بناء على معدلات الايجار الحالية التي نتجت بعد ظهور جائحة كورونا، وضمت القائمة المناطق التالية:



1 ـ المهبولة بين 220 و240 دينارا.



2 ـ الفنطاس بين 230 و250 دينارا.



3 ـ أبوحليفة بين 230 و255 دينارا.



4 ـ المنقف بين 240 و255 دينارا.



5 ـ الفحيحيل بين 255 و265 دينارا.



6 ـ حولي بين 255 و270 دينارا.



7 ـ جليب الشيوخ بين 255 و270 دينارا.



8 ـ الفروانية بين 265 و280 دينارا.



9 ـ خيطان بين 265 و280 دينارا.



10 ـ الجهراء بين 265 و280 دينارا.



أما الأعلى من حيث القيمة الايجارية لأغلى 10 مناطق استثمارية في الكويت، وذلك بناء على معدلات الايجار الحالية فقد ضمت القائمة المناطق التالية:



1 ـ شرق بين 295 و320 دينارا.



2 ـ القبلة بين 295 و320 دينارا.



3 ـ المقوع الشرقي بين 295 و320 دينارا.



4 ـ دسمان بين 295 و320 دينارا.



5 ـ الشعب بين 290 و310 دنانير.



6 ـ بنيد القار بين 290 و310 دنانير.



7 ـ الجابرية بين 285 و310 دنانير.



8 ـ السالمية بين 270 و300 دينار.



9 ـ الرقعي بين 270 و300 دينار.



10 ـ صباح السالم بين 270 و285 دينارا.