قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر، بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول بالكويت والذي يقدم ما يزيد عن 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم، وهم: معصومة جراق درويش، وحسان عبدالسلام، ومحمد عقيل خان، وسمر محمد وليد، وأحمد صالح الدعيج، وأنيتا بخاري طيب، ومحمد إبراهيم العبودي، وفيصل حماد الكفيف، ومصبح مطلق العازمي، وحمد عبدالله الدبوس، وجهان علي أحمد، وحلوة علي عباس، وعبدالله منصور الفريح، وسلامة سعد العنزي، وأحمد مليح الرشيدي، وخاتون طاهر الدلال، ونورية أحمد الفهد، وبطحاء باهج النومس، وسارفان كومار رام، وميسر محمد الرواس.

وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحي وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم.