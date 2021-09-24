حرصا على تنمية أداء الموظفين وإلمامهم بدورهم الوظيفي، نظم جهاز حماية المنافسة ندوة توعوية بعنوان «المناصرة وأجهزة المنافسة» على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث حاضر في الندوة المستشار طارق الدعيج متحدثا عن مفهوم المناصرة ودورها لتعزيز وحماية المنافسة من المتغيرات واختلالات الأسواق، موضحا دور المناصرة بالقانون وما هو المطلوب من الجهات الحكومية وتعاملاتها مع أجهزة المنافسة لمناصرة المنافسة.



وقدم الدعيج، في الندوة التي حضرها موظفو الإدارات بالجهاز، أمثلة لتجارب برامج إصلاح أجنبية وعربية ومحلية لمناصرة المنافسة في بعض الدول منها أستراليا ومصر والكويت.