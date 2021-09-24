أعلن بنك وربة، البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت، أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث سيستمر بنك وربة بإجراء السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثالث والثلاثين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: عبدالرحمن بداح فريج المطيري، ولاء خلدون البرقاوي، ومحمد مرزوق صنيدح العازمي، ومحمد مفيد خالد عيد، وبدر هادي عيد العازمي، والحميدي نواف محمد القحطاني، وحنان ناصر نافع الرشيدي، وعبداللطيف ناجي عبداللطيف الخليفة، ومحمد حمدان هدمول العدواني، وخالص عبيد سالم الشمري.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لا زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، الفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.