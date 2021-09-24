طارق عرابي



عقدت شركة أجوان الخليج العقارية اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس بنسبة حضور 59.7%، حيث ناقشت العمومية قرار هيئة اسواق المال بإلغاء ادراج اسهم الشركة من بورصة الكويت، والتدابير التي تم اتخاذها لاستيفاء أسباب الايقاف لإعادة أسهم الشركة للتداول.



وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجوان الخليج العقارية منصور الكندري، أن العمومية العادية ناقشت قرار هيئة أسواق المال إلغاء ادراج اسهم الشركة من بورصة الكويت، ما لم تقم الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء أسباب الإيقاف لإعادة اسهم الشركة للتداول خلال مدة 3 أشهر، اعتبارا من صدور قرار مجلس المفوضين بتاريخ 8 يوليو 2021، والذي تم تسلمه من الشركة بتاريخ 11 يوليو 2021 والمتمثلة بالآتي:



1 ـ تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس القيمة العادلة للاصول الواردة فيها، وتصويب الملاحظات والتحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



2 ـ معالجة المتطلبات اللازم استيفاؤها نتيجة التفتيش الميداني على الشركة.



تصحيح المخالفات



لفت الكندري إلى ان الشركة قامت بتصحيح وإزالة المخالفات التي أدت إلى قرار الهيئة وقف تداول أسهمها في بورصة الكويت للأوراق المالية، وهو الأمر الثابت في البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث انتهى فيها مكتب الواحة لتدقيق الحسابات إلى أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة الأم، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021.



وأوضح أنه لم تحدث أي مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية أو العقد التأسيسي للشركة الأم، على وجه كان من الممكن أن يؤثر ماديا على المركز المالي للمجموعة أو على نتائج أعمالها، أو أي مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة اسواق المال والتعليمات المتعلقة به خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 على وجه قد يكون له تأثيرا ماديا على نشاط الشركة أو مركزها المالي.



وأضاف أنه فيما يتعلق بمعالجة المتطلبات اللازم استيفاؤها نتيجة التفتيش الميداني على الشركة، فقد قامت الشركة بمعالجة تلك الأوضاع وقامت بتعيين مدير مالي أصيل، فضلا عن أنها بصدد تفادي أية مخالفات أخرى تم ذكرها في تقرير التفتيش الميداني في القريب العاجل، خاصة وأن أزمة كورونا تسببت في إلحاق الضرر بالشركة كون نشاط المطاعم يعد مصدر دخل ومورد أساسي، وفي ظل أزمة كورونا التي تسببت في إلحاق خسائر فادحة في هذا القطاع ناتج عن قرارات الاغلاق الصادرة عن الحكومة.



ملاحظات «أسواق المال»



وفيما يتعلق بتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس القيمة العادلة للأصول الواردة فيها ومراعاة تصويب الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات على البيانات المالية، لفت الكندري إلى قيام الشركة ببذل العناية الواجبة في عمل التقييم لاستثمار الشركة في شركة لندن للمنتجعات القابضة، والذي يمثل النسبة الأكبر لمجموع استثمارات الشركة، وذلك عن طريق مكتب بيكر تيلي (الكويت ولندن) بشأن الحصول على القيمة العادلة لحقوق الملكية في أسهم شركة لندن للمنتجعات القابضة المحدودة، كما هو ثابت في 31 ديسمبر 2020.



وكذلك تم الحصول على سند ملكية أسهم شركة أجوان الخليج العقارية في مشروع شركة «لندن للمنتجعات القابضة» موثق ومعتمد من غرفة التجارة العربية البريطانية، وترى إدارة الشركة أن سبب إيقاف الهيئة لأسهم الشركة عن التداول قد انتفى مع قيام الشركة ومدقق الحسابات الخارجي بتلافي التحفظات من خلال أخذ مخصصات ومعالجة المشاكل الأخرى، ما دعا المدقق الخارجي إلى إزالة تحفظه بعدم إبداء الرأي، بالإضافة إلى تحفظات أخرى، وهو الأمر الثابت من خلال تقرير مراقب الحسابات المستقل وتقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2021 والمنتهية في 30 يونيو 2021 من خلال ما يلي:



1 ـ اعتماد مجلس الإدارة للتوصية المرفوعة من قبل لجنتي التدقيق والمخاطر لأخذ مخصص بكامل قيمة الاستثمار في شركة لندن للمنتجعات القابضة، وتم أخذ موافقة الجهات الرقابية على عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة أخذ المخصص للاستثمار وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية لأخذ موافقة المساهمين.



2 ـ تم تلافي الكثير من التحفظات من خلال البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، وذلك بالعمل على إعداد البيانات المالية للشركات التابعة من قبل مدقق خارجي.



3 ـ تم الحصول على مصادقة رصيد حساب أطراف ذات صلة، وبالتالي تم إزالة التحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات المالية السابقة من خلال البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.



واختتم الكندري قائلا إنه وبناء على ما تقدم ذكره ينتفي سبب ايقاف الهيئة لأسهم الشركة لتلافي المشاكل التي أدت إلى إيقاف الاسهم وبالتبعية إلغاء القرار بإلغاء إدراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية، كون الشركة قامت بتصويب الجزء الاكبر من المخالفات.



على ذات الصعيد، حال عدم اكتمال النصاب دون عقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة اجوان الخليج العقارية، والتي كان مقررا لها أن تناقش تخفيض رأسمال الشركة من 21 الى 11.2 مليون دينار عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 9.7 ملايين دينار.