اختتمت أعمال الاجتماع التنسيقي التاسع لمسؤولي معاهد التدريب النفطية في الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والذي يعقد للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، بمشاركة 40 من مديري معاهد التدريب النفطية والمختصين في مجال التدريب في الدول الأعضاء بمنظمة «أوابك». وقال الأمين العام لمنظمة أوابك علي بن سبت خلال افتتاح الاجتماع ان «أوابك» حريصة على توثيق وتنمية علاقاتها مع مختلف الهيئات العلمية ومراكز التدريب والأبحاث البترولية العربية، بهدف الإطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال الطاقة وإمكانية الاستفادة منها، كما تتعاون المنظمة مع مراكز التدريب والأبحاث والجامعات الدولية ذات الاهتمام بصناعة الطاقة. وأكد بن سبت على أن تبادل الخبرات في مجال التدريب يمثل حجر الزاوية في صناعة النفط والغاز، مشددا على حرص المنظمة على المضي قدما في تحقيق التكامل بين معاهد التدريب في الدول الأعضاء، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.



وكذلك إتاحة المجال للتعرف على إمكانات وقدرات الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات التدريب المختلفة. وتوثيق التعاون والتنسيق بين معاهد ومراكز التدريب النفطية في الدول الأعضاء، وتبادل المدربين والمتدربين فيما بينها.