واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس وصعدت بفعل نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية مع استمرار تأثر الإنتاج في خليج المكسيك بعد إعصارين.



كما تلقت السوق دعما أيضا من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرجراند عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.4% إلى 72.48 دولارا للبرميل، بينما زاد خام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 76.45 دولارا للبرميل.



وقفز الخامان 2.5% أمس الأربعاء بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.5 ملايين برميل إلى 414 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر الماضي، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر من عام 2018، في تراجع أكبر من توقعات المحللين.