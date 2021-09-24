أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» عن أن ديوان المحاسبة بدأ في تسلم كشوف الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي لتدقيقها مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تمهيدا لرفعها الى ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الصرف النهائي.

وقال المصدر انه بناء على التوجيهات تسلم ديوان المحاسبة ملف التدقيق على الأوراق الثبوتية الخاصة بدوام العاملين وتواجدهم في مقار عملهم خلال فترة تعطيل الأعمال في الدولة والتي امتدت من شهر مارس حتى 31 مايو 2020 والتي تشمل كشوف الحضور والانصراف والتكليف بالمهام، حيث تم رفع الجداول التي تحتوي على بيانات الموظف كالاسم والرقم المدني والمرتب الشهري وعدد أيام العمل والمكافأة اليومية وإجمالي المكافأة المستحقة.

وذكر المصدر ان صرف قيمة مكافأة الصفوف الامامية سيكون خارج ميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة حيث سيتم الصرف من قبل وزارة المالية.