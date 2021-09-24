ضاعفت «سيتي جروب» تقديراتها لسعر الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا خلال الربع الرابع من العام الجاري، مؤكدة أنها لا تستبعد وصول سعره إلى 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكدت الشركة في مذكرة نقلتها «بلومبيرغ» أن متوسط الأسعار في الربع المقبل قد يكون أعلى نسبيا من المستويات الحالية لتوقعاتها، مشيرة إلى أنه في حالة عزز طقس استثنائي بارد غير معتاد سترتفع مستويات الطلب.

وتسببت الأعاصير في خليج المكسيك الأميركي في تعطيل سلاسل التوريد، فإن شحنات الغاز الطبيعي من الممكن تداولها عند مستوى 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو ما يعادل 580 دولارا للبرميل على المستوى المكافئ النفطي.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال بصورة حادة في ظل تراجع المخزونات الأوروبية، والطلب القوي من الصين، واضطرابات المعروض من روسيا وحتى نيجيريا.

وارتفعت الأسعار في اليابان وكوريا الجنوبية 50% هذا الشهر إلى ما يقرب من 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بنحو 40% ليقترب من 25 دولارا، بينما كانت مكاسب الأسعار في الولايات المتحدة أقل.

وأكدت «سيتي جروب» على أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي قد تواصل الارتفاع خلال الأشهر والأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن الطلب القوي ونقص الاستجابة من جانب المعروض يشددان ظروف السوق بصوة حادة، وأن أي زيادة مفاجئة للطلب أو اختلال في المعروض قد تدفع الأسعار للارتفاع على نحو أكبر.