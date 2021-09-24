تفتح كليات إدارة الأعمال أبوابا لطلابها للعمل في صناعات مختلفة، فالطلاب الذين يدرسون في هذه الكليات تتوافر لديهم فرصة لتطوير مهاراتهم الأساسية في مجالات متنوعة مثل المحاسبة، والتمويل، وإدارة المشروعات.

وعلاوة على ذلك يمكن للطلاب تعلم أساسيات تكنولوجيا المعلومات والتسويق، والموارد البشرية، والخدمات اللوجستية، مما يوفر لهم فرص عمل عديدة بعد تخرجهم.

أنواع الدرجات العلمية في كليات إدارة الأعمال

كليات إدارة الأعمال مثلها مثل باقي الكليات، التي يمكن للطلاب من خلالها الحصول على الدرجة العلمية التي يريدونها، بما في ذلك الماجستير، والدكتوراه، ونستعرض فيما يلي الدرجات العلمية المختلفة لكليات إدارة الأعمال.

درجة الدبلوم الجامعي

تساعد هذه الشهادة الطلاب على تعلم المهارات الأساسية المطلوبة في الوظائف المختلفة في مجال إدارة الأعمال، ويشمل المنهج المفاهيم المتعلقة بقانون الأعمال، والتسويق، والموارد البشرية.

بكالوريوس إدارة الأعمال

تساعد هذه الدرجة العلمية الطلاب على العمل على تطوير مهاراتهم فيما يتعلق بالممارسات الإدارية، والتعرف على التقنيات الحديثة في مجال إدارة الأعمال، واكتساب المهارات اللازمة لتسهيل التواصل مع الآخرين بنجاح.

ماجستير إدارة الأعمال

من خلال هذه الدرجة العلمية يمكن للطلاب التوسع في فهم التسويق الاستراتيجي، والإدارة التشغيلية، والتطوير التنظيمي، وإدارة التغيير والأموال.

دكتوراه في إدارة الأعمال

بعد الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، يمكن للطلاب مواصلة التعلم للحصول على درجة الدكتوراه، وهي الدرجة العلمية التي توفر فرصة للطلاب لزيادة خبرتهم في مجال إدارة الأعمال، وتعلم التفكير والتنفيذ الاستراتيجي.

الوظائف المتاحة أمام خريجي كليات إدارة الأعمال

هناك العديد من الوظائف التي يمكن أن يعمل بها خريجو كليات إدارة الأعمال، بما في ذلك:

مستشار إداري

يقدم المستشار الإداري حلولا للمشكلات المعقدة للشركات، وتحسين كفاءتها، كما يقوم بوضع استراتيجيات لتحسين الوضع المالي والعمليات التشغيلية للشركات.

محلل مالي

يجمع المحلل المالي كميات هائلة من البيانات المالية، ويقوم بتحليلها، ويقدم للشركات وللعملاء توصيات بناء على هذه البيانات.

محلل أبحاث السوق

محلل أبحاث السوق هو عضو أساسي في فرق الإنتاج والتسويق، التي يكلف أعضاءها بمهام تطوير منتجات جديدة، ويسعى محلل أبحاث السوق إلى فهم أسباب تفضيل المستهلكين لمنتجات معينة، وذلك من خلال إجراء دراسات استقصائية، وجمع البيانات، لمعرفة ما يريده المستهلكون، وما قد يؤثر على آرائهم وتفضيلاتهم.

أخصائي التدريب والتطوير

يقوم أخصائي التدريب والتطوير بتخطيط وتنفيذ وإدارة برامج تدريب الموظفين، من أجل تحسين مهاراتهم وخبراتهم، ويقوم بتقييم الاحتياجات التدريبية من خلال إجراء استطلاعات للرأي، ومقابلات مع الموظفين والمديرين.