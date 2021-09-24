يرى «راسل هاردي» المدير التنفيذي لـ «فيتول» أن النفط يتجه على الأرجح لتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل، مع ارتفاع الطلب، وقد يجبر ذلك منتجي «أوبك+» على إضافة المزيد من الإمدادات إلى السوق.

وصرح «هاردي» في مقابلة مع «بلومبيرغ» امس الخميس قائلا: مخزونات الغاز الأوروبية ستكون عند حوالي 78% من المستويات الطبيعية خلال أكتوبر، وأضاف: الجميع قلقون من فقد جزء من المخزونات التي نمتلكها عادة، خلال فصل الشتاء يكون الطلب على الغاز أعلى بشكل كبير من الطلب خلال فصل الصيف، يجب أن نخزن، ليس هناك طريقتان للتغلب على ذلك.

كما تتوقع أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم ارتفاع الطلب العالمي على الخام بمقدار نصف مليون برميل إضافي يوميا هذا الشتاء.

وأوضح قائلا: في حين أن الطلب العالمي على النفط لا يزال أقل بحوالي 4 ملايين برميل يوميا عن مستويات عام 2019، وهو ما يعود بصورة رئيسية إلى انخفاض استهلاك وقود الطائرات، فإن هذه الفجوة ستقل تدريجيا.

ويتوقع عودة الطلب على النفط إلى مستويات عام 2019 بحلول منتصف العام المقبل، والوصول إلى ذروة الطلب في 2030.