مصطفى صالح

بدأت متاجر الاجهزة الإلكترونية بالكويت فتح باب الحجز المسبق عبر مواقعها الإلكترونية لطلب النسخة الجديدة لهواتف «آيفون 13»، وذلك تمهيدا لطرح الجهاز رسميا بالسوق المحلي، تزامنا مع طرحه بالسوق الأميركي، والذي تم اليوم (الجمعة).

وبحسب مصادر لـ «الأنباء» في قطاع الالكترونيات بالكويت، فإنه من المتوقع توافر أجهزة «آيفون 13» بالكويت خلال الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يتوافر أحدث إصدارات «آبل» في الكويت بأسعار تبدأ من 300 دينار لهاتف «آيفون 13»، و400 دينار لهاتف «آيفون 13 برو»، موضحة أن هذه الأسعار للنسخ ذات السعة التخزينية الأقل، وانها سترتفع مع السعات التخزينية الأعلى لهذه الهواتف.

ووفقا للتوقعات، فسيتراوح سعر «آيفون 13»، المتوقع أن يكون الأكثر شعبية، بين 300 و 360 دينارا، و«آيفون 13 برو» من 400 إلى 480 دينارا، و«آيفون 13 بروماكس» من 500 إلى 600 دينار، وذلك وفقا لخيار الذاكرة، فيما ستكون الأسعار متفاوتة بين الشركات، خاصة في ظل قلة الكميات المتوافرة من الهاتف الجديد في أيام طرحة الأولى بالسوق الكويتي.