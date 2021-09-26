محمود عيسى



علمت مجلة ميد ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالكويت مدد الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشاريع منشآت الإنتاج الجوراسي التابعة لشركة نفط الكويت والمعروفة باسم JPF-4 و JPF-5 الى 6 أكتوبر المقبل.

وأشارت المجلة إلى ان شركة نفط الكويت تستخدم نظام الممارسة في عملية تقديم العطاءات لمشاريع الإنتاج الجوراسي.



ويعمل النظام كمزاد عكسي بعدة جولات تقوم الشركات بموجبه بخفض قيمة عروضها أو الاحتفاظ بالسعر نفسه لكل جولة، ومن ثم يكشف النقاب عن جميع الأسعار لمقدمي العروض بعد كل جولة، ومع تقلص العطاءات، تنسحب بعض الشركات المقدمة للعروض حتى تبقى شركة واحدة لكل عقد. وتقدر القيمة الإجمالية لمشروعي المرفقين JPF-4 و JPF-5 بأكثر من 980 مليون دولار.



وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد أكد بموجب بيانات رسمية تم نشرها أن شركة سبيتكو الكويتية قدمت العرض الأدنى لكلا العقدين في الجولة الأولى من العطاءات في شهر مايو الماضي، وذلك بعد أيام من إعلان ميد حصريا عن الأسعار التي قدمتها شركات المقاولات المعنية بالمشروعين.



ومع ان شركة سبيتكو الكويتية قدمت أقل سعر لكلا المشروعين في الجولة الأولى من العطاءات، إلا انه من المستبعد أن تحصل من شركة نفط الكويت على كلا العقدين، حيث ذكرت الشركة أن كلا من المشروعين ستتم ترسيته على مقاول مختلف عن المقاول الفائز بالمشروع الآخر.



ويبدو ان شركة خدمات حقول النفط الصينية Jereh، التي لديها اتفاقية مع الوكيل المحلي شركة نابكو، هي صاحبة ثاني أقل عطاء بالنسبة لكل من المرفقين JPF-4 و JPF-5 ويبدو من المحتمل أنها قد تفوز بأحد العقدين.