باهي أحمد



قال عضو مجلس ادارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر ورئيس اللجنة الاعلامية للاتحاد حسين السليطين، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الإقبال على السفر من الكويت أصبح أقل بسبب بدء العام الدراسي، مشيرا إلى أن وجهات تركيا ومصر ولندن مازالت الأكثر طلبا من قبل المسافرين.



وأوضح السليطين أن أسعار التذاكر خلال الشهر المقبل ستشهد انخفاضا بعد وصولها إلى أسعار قياسية بالفترة الماضية، حيث ستتراوح سعر وجهة «الكويت ـ القاهرة» ذهاب وعودة ما بين 130 و160 دينارا، ما يعني انخفاضها بنسبة 70% بعد أن وصلت إلى 500 دينار مع بداية فتح الرحلات المباشرة بين البلدين.



أما فيما يتعلق برحلة العودة فقط من القاهرة إلى الكويت، فقال السليطين إنها ستتراوح بين 200 و320 دينارا بالمتوسط، مشيرا إلى أن سعر تذكرة «الكويت ـ دبي» سيتراوح بين 190 و210 دينار.



وذكر السليطين أنه حتى الآن لم تعد أسعار التذاكر إلى وضعها الطبيعي، مرجعا ذلك إلى تحديد السعة التشغيلية للقادمين إلى مطار الكويت الدولي بـ 10 آلاف مسافر يوميا من جميع الوجهات، الأمر الذي يقلص السعة المقعدية المتاحة لجميع شركات الطيران، وبالتالي يؤدي في بعض الوجهات إلى ارتفاع أسعار التذاكر.



وحول القرار الأخير الصادر من وزارة الأوقاف بشأن منع بعض المكاتب من إصدار إعلانات خاصة برحلات العمرة، أوضح السليطين أن مكاتب السياحة والسفر لها تراخيص خاصة بها صادرة من وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للطيران المدني لحجز الفنادق ورحلات الطيران بمختلف أنواعها وعلى مستوى جميع دول ومدن العالم ومنها فنادق مكة المكرمة والرحلات إلى جدة، فمكاتب السياحة والسفر لا تعمل بنظام المجاميع ولا تعمل بنظام الحملات سواء للعمرة أو الحج، والشركات التي تعمل بهذا الأمر لديها تراخيص محددة من وزارة الأوقاف، وليس لمكاتب السياحة والسفر أي علاقة بهذا الأمر.