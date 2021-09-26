محمود عيسى



قال تقرير صادر عن شركة بيزنس ريسيرتش، ان الاستثمارات العالمية المتزايدة من الجهات الحكومية ساهمت في نمو سوق توليد الطاقة الكهربائية من الشمس، حيث تحسن السوق بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على أبحاث وتطوير الألواح الشمسية المتقدمة.

فعلى سبيل المثال وطبقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، فقد بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة 282.2 مليار دولار العام الماضي، وقد وفرت الاستثمارات المتزايدة للحكومات ومؤسساتها في البحث والتطوير لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية زخما كبيرا للسوق.



وتوقع التقرير أن ينمو حجم سوق الكهرباء المولدة من الشمس حول العالم من 34.18 مليار دولار في عام 2020، إلى 37.53 مليار دولار في 2021 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.8%، حيث يرجع الفضل في هذا النمو بشكل أساسي إلى إعادة ترتيب الشركات لعملياتها والتعافي من تأثير جائحة كورونا، والتي أدت في وقت سابق إلى فرض إجراءات احتواء تقوم على التقييد والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد وإغلاق الأنشطة التجارية، وقد خلقت تلك الإجراءات تحديات تشغيلية بالغة الشدة.



وتوقع التقرير أن يصل السوق إلى 58.64 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12%.



وقسمت شركة بيزنس ريسيرتش تقريرها الخاص بسوق الكهرباء الشمسية العالمي حسب التكنولوجيا المستخدمة إلى أنظمة كهروضوئية، وأنظمة طاقة شمسية مركزة عن طريق وحدة شمسية إلى خلايا أحادية البلورية، متعددة الكريستالات، كادميوم تيلورايد، خلايا سيليكون غير متبلورة، كما يتم تقسيمها وفقا للمستخدم النهائي من سكني إلى تجاري وصناعي.



وقال التقرير ان استخدام التعلم الآلي من خلال وحدات التحكم في الشبكات الصغيرة والذكاء الاصطناعي يعتبر من أحدث حلول تكنولوجيا الطاقة الشمسية التي تساعد على التكيف مع الاحتياجات المتزايدة للأنشطة مع استمرار هذه التقنيات في التطور لتلبية متطلبات الطاقة الشمسية، وباتت الشركات تستخدمها كمصدر موثوق لترشيد استهلاك الطاقة.



وبالإضافة إلى ذلك، تساعد التطورات البرمجية الجديدة في تشكيل مستقبل الشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تكنولوجيا الطاقة الشمسية.



ومن الأمثلة على ذلك استخدام المؤسسة الوطنية لتحويل الهند في عام 2019 استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي باعتبارها إحدى التقنيات التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتبني الطاقة المتجددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وزيادة كفاءة مصادر الطاقة الشمسية الحالية.



وتشمل قائمة كبار اللاعبين على ساحة صناعة الكهرباء الشمسية العالمية شركات عالمية منها شركة اينيل، اكسيلون كورب، دومنيون انيرجي، شركة كندا للطاقة الشمسية، شارب كوربوريشن وغيرها.

ويغطي تقرير سوق الكهرباء الشمسية التوقعات بحجم السوق ونموه بأكمله، وقطاعات سوق الكهرباء الشمسية، والمناطق الجغرافية، واتجاهات سوق الكهرباء بالطاقة الشمسية، ومحركات سوق الكهرباء الشمسية، والقيود، وإيرادات المنافسين الرئيسيين، والملامح العامة للصناعة، والحصص السوقية للشركات المنتجة.