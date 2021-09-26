القيمة السوقية لـ «البورصة» قفزت 9 مليارات دينار بالعام الحالي.. 66% نصيب السوق الأول منها

أسهم السوق الأول استقطبت منذ تدشين السوق في 1 أبريل 2018 سيولة بلغت 23.6 مليار دينار

5.6 مليارات دينار السيولة المتدفقة على 25 سهم بالسوق الأول.. تعادل 61% من سيولة السوق

أرباح أسهم السوق الأول المجمعة قفزت 104% بالنصف الأول لتبلغ مستوى 718 مليون دينار



المحلل المالي



حققت القيمة السوقية للأسهم الـ 25 المدرجة ضمن السوق الأول في بورصة الكويت، قفزة كبيرة بقيمة 6 مليارات دينار وبنسبة 24%، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى 22 الجاري، حيث بلغت القيمة الرأسمالية للتلك الأسهم 30.5 مليار دينار، ما يعادل 76% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة الكويتية، كما في 22 سبتمبر 2021، البالغة 40 مليار دينار.



وتتزامن هذه القفزة في القيمة السوقية للأسهم القيادية منذ بداية العام، مع الأداء الجيد لبورصة الكويت والارتفاعات الكبيرة التي حققتها قيمتها السوقية، علاوة على النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي أعادت للأذهان مستويات ما قبل جائحة «كورونا».



كما دعم أداء الأسهم القيادية خلال العام الحالي، ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها بشكل كبير التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» خلال العام الماضي، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات خلال العام الحالي، وقد أدت هذه المؤشرات الإيجابية الى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق الكويتي، وتعزيز مشترياتهم في الأسهم الكويتية.



أداء الأسهم القيادية



وبحــســــب رصــــد لـ«الأنباء»، فقد استحوذت الشركات المدرجة ضمن السوق الأول في البورصة على نحو 66% من إجمالي الارتفاع الذي حققته القيمة السوقية لبورصة الكويت منذ بداية العام حتى 22 الجاري، والبالغ 9 مليارات دينار.



أما منذ بداية عام 2021، فقد بلغت السيولة على أسهم السوق الأول 5.64 مليارات دينار وبالتالي شكلت 61% من سيولة البورصة الكويتية التي سجلت 9.2 مليارات دينار، وذلك بعد توجه جزء مهم من السيولة الى أسهم السوق الرئيسي بنحو 3.54 مليارات دينار لاقتناص الفرص الاستثمارية على بعض الشركات القيادية في السوق الرئيسي.



وأثبتت اسهم شركات السوق الأول الـ 25 انها الأسهم القيادية ودعامة البورصة من حيث السيولة والأساسيات والقيمة السوقية، حيث استقطبت منذ 1 أبريل 2018 (تطبيق التقسيم الجديد) سيولة إجمالية بلغت 23.6 مليار دينار أي ما يعادل 76% من سيولة البورصة التي بلغت 31.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.



وقد ربح مؤشر السوق الأول 23.6% منذ بداية عام 2021، مقابل 23.4% لمؤشر السوق العام، لتتراكم أرباح مؤشر السوق الأول منذ انطلاقه الى 50% وأرباح مؤشر السوق العام 37% خلال الفترة ذاتها.



أما مؤشر السوق الرئيسي فلم يستطيع ان يجاري أداء السوق الأول، حيث ربح منذ انطلاقه 11% وسط سيولة متوسطة على معظم أسهمه وبسيولة إجمالية منذ انطلاقه بلغت 7.54 مليارات دينار ما يعادل 24% من سيولة البورصة الكويتية.



الأداء المالي



بعد فترة من الارتفاع في تقييمات أسهم السوق الأول خلال 2020، حيث تأثرت النتائج المالية للشركات سلبا نتيجة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الأسهم في النصف الثاني من العام الماضي، فقد بدأت تقييمات معظم أسهم السوق الأول بالانخفاض والعودة الى مستويات مناسبة خلال 2021 نتيجة الأداء المالي الجيد لشركات السوق الأول.



وقد ارتفعت أرباح أسهم السوق الأول المجمعة بنسبة 104% في النصف الأول من 2021 الى 718 مليون دينار (وشكل صافي أرباح شركات السوق الأول 73% من صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للنصف الأول من عام 2021).



وسجلت حقوق مساهميها 14.3 مليار دينار أي ما يعادل 59.6% من حقوق المساهمين لجميع الشركات المدرجة التي بلغت 24 مليار دينار نهاية يونيو 2021 وبالرغم من الارتفاع الملحوظ في معظم أسهم السوق الأول منذ بداية السنة الحالية.

فقد بلغ متوسط مكرر الربحية Trailing P/E Ratio للسوق الأول على أساس أرباح فترة الـ 12 شهرا المنتهية في 30 يونيو 2021 نحو 23 مرة نزولا من 30 مرة في السنة الماضية بينما بلغ متوسط مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 2.15 مرة.