في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري الكويتي ومساهماته ورعايته للفعاليات المجتمعية التي تقوم على رعايتها مؤسسات المجتمع المدني، ومنها محافظات الكويت الستة، قام البنك بالمساهمة في رعاية فعالية تكريم قوة الإطفاء في محافظة الجهراء تقديرا للدور الفاعل الذي قاموا به خلال جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.



وكانت محافظة الجهراء قد قامت بتنظيم هذه الفعالية برعاية وحضور محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف، والذي أشاد بمبادرات البنك التجاري الكويتي الهادفة إلى تقديم جميع سبل الدعم والرعاية للفعاليات المجتمعية والتربوية والصحية التي تقوم على تنظيمها محافظة الجهراء ومنها هذه الفعالية التي تم تنظيمها تقديرا لدور رجال الإطفاء في التعامل مع تبعات الجائحة كونهم ضمن الصفوف الأمامية.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع الفعاليات ومنها بالطبع رعايته لفعالية تكريم رجال الإطفاء بالتنسيق مع محافظة الجهراء، وذلك في إطار الترتيبات التي ينظمها البنك التجاري مع محافظة الجهراء لتقديم كل سبل الدعم والمساندة للعديد من الأنشطة الاجتماعية لخدمة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن الاحتفال بتكريم رجال الإطفاء يمثل عرفانا وتقديرا للدور الحيوي والمميز الذي يؤديه رجال الإطفاء بصفة عامة وخلال جائحة كورونا بصفة خاصة.



وفي ختام هذه الفعالية، تقدمت إدارة محافظة الجهراء بجزيل الشكر والتقدير لإدارة البنك على رعايتها لهذا الحدث، متمنية للبنك التجاري الكويتي التوفيق والنجاح في مساعيه النبيلة وعمله الدؤوب لخدمة كل فئات المجتمع.