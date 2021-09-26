تواصل شركة طيران الجزيرة التقدم في خطط توسعها، حيث تسلمت أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A320neo»، وذلك من الشركة المصنعة في تولوز، فرنسا.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الطائرة الجديدة وصلت إلى مطار الكويت الدولي يوم الجمعة 24 الجاري في تمام الساعة 4:50 مساء بالتوقيت المحلي، ليرتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 16 طائرة لدعم التوسع في شبكة وجهاتها إلى أكثر من 50 وجهة خلال عام 2022.



وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران أن طيران الجزيرة لم تقم بمراجعة طلبها على طائرات جديدة بسبب تداعيات الجائحة، بل وحافظت على طلبها ترقبا لعودة الطلب على السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة.



وقال راماشاندران: «تقوم طيران الجزيرة بالاستثمار في طائرات من طراز A320neo لتتمكن من توسيع شبكة وجهاتها وتسيير رحلات تبعد عن مقرها في الكويت بمسافة 6.5 ساعات، إذ يخدم هذا التوسع الطلب القوي على السياحة، وأيضا الطلب من قبل المقيمين في دول الشرق الأوسط الذين يبحثون دائما عن القيمة التنافسية، وقامت طيران الجزيرة فعلا بإطلاق عدد من الوجهات الجديدة هذا العام التي تعطي المسافرين خيارات مميزة لاستكشافها.

وتترقب الشركة إطلاق المزيد من الوجهات خلال العام المقبل فيما يتعافى العالم من تأثير الجائحة».



وأضاف: «تساهم طيران الجزيرة بفضل حجم عملياتها في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بخلق فرص وظيفية وتدعم التبادل التجاري بين الكويت ودول أخرى، في حين تحافظ الشركة على نموذج أعمال مرن يمكنها من مواجهة التحديات وتخطيها.

واليوم، بدأت الشركة فتح فرص وظيفية جديدة للطيارين والمهندسين وطواقم الطائرات وكذلك فرص شراكة مع شركات محلية.

وفي هذا الصدد، فان لطيران الجزيرة تأثيرا قويا مضاعفا على الاقتصاد الكويتي، فكل دينار واحد يتم استثماره من قبل الشركة يتضاعف إلى 11 دينارا يصب في مصلحة الكويت، وعبر كل ذلك، تواصل طيران الجزيرة الحفاظ على حقوق عملائها والمساهمين والمجتمع».



تشغل طيران الجزيرة اليوم أسطولا مكونا من 16 طائرة إيرباص، 8 منها من طراز A320 و8 من طراز A320neo. ومن المخطط أن تتسلم الشركة طائرة جديدة من طراز A320neo خلال العام.



تتميز طائرات A320neo بكونها تحقق وفورات في حجم استهلاك الوقود، وتخدم نطاق طيران أطول، وتوفر سعة حمولة إضافية، وتساعد على انخفاض الضوضاء من المحركات، وتخفض التكاليف تشغيلية.

وتم تجهيز الطائرة بتصميم مقصورات طيران الجزيرة التي تنفرد بمقاعدها المصنوعة من الجلد.