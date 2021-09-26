ضمن أنشطته الهادفة إلى تقديم كل ما من شأنه المساعدة على تطوير وتنمية اقتصاد الدول الخليجية، أعلن مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية عن إطلاق «مجلس النظراء للقيادة والمواهب والتطوير التنظيمي الخليجي»، وعقده لأول اجتماعاته.



وذكر المدير التنفيذي لمركز ذا كونفرنس بورد الخليج د.مهدي الجزاف في بيان صحافي، أن منظمة ذا كونفرنس بورد العالمية تدير أكثر من 150 مجلسا للنظراء حول العالم، وأن مجلس القيادة والمواهب والتطوير التنظيمي الخليجي هو أول مجلس نظراء يتم إطلاقه في منطقة الخليج.



وأضاف أن اختيار أعضاء مجالس النظراء يتم من قياديي الشركات الخاصة من ذات الوظيفة بعناية فائقة لتنظيم استفادتهم، وذلك عبر مناقشة القضايا الساخنة التي يواجهونها في شركاتهم وتحليل مسبباتها ومناقشة طرق حلها.

ويعقد مجلس النظراء ثلاثة اجتماعات سنوية رئيسية، بينما يستمرون في التباحث والتشاور في اجتماعات افتراضية طوال العام.

يقوم مركز ذا كونفرنس بورد الخليج بإدارة المجلس وتوفير خبير عالمي متخصص في كل مجلس ويزود المشاركين بالدراسات والاحصائيات التي تساعدهم.

ويضم مجلس النظراء للقيادة والمواهب والتطوير التنظيمي الخليجي في عضويته حاليا ثمانية أعضاء مؤسسين، يمثلون قطاعات التجزئة، والضيافة، والطيران، والنفط والغاز، والأغذية.

وتمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة لهذه القطاعات لمواكبة الاحتياجات العالمية لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وأهمها التحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية.

واختتم الجزاف تصريحه بأنه يتم حاليا العمل على إطلاق مجلسي نظراء جديدين تم اختيارهما بعناية وبعد دراسة احتياجات الأسواق الخليجية، ونتيجة لحوارات متعددة عقدها مركز ذا كونفرنس بورد الخليج مع العديد من الشركات والوزارات والهيئات الخليجية.

مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية الذي يتخذ من الكويت مقرا إقليميا له، تابع لمنظمة ذا كونفرنس بورد العريقة التي أنشأت في 1916، وهي منظمة غير هادفة للربح ومستقلة في أعمالها عن فكر وآراء الأحزاب السياسية ومقرها الرئيسي بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وتضم في عضويتها أكثر من 1200 شركة ومنظمة من 60 دولة.

بدأ المركز أعماله في الكويت في 2018 وفقا لقانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت.