قدم البنك الأهلي الكويتي عرضا خاصا بالتعاون مع المقهوي للتجهيزات المكتبية في منطقة شرق بمناسبة عودة الطلاب إلى المدارس بعد غياب طويل بسبب الجائحة.



ويهدف هذا التعاون الى إسعاد الأطفال ومساعدة أولياء الأمور على حد سواء من خلال تقديم صندوق البنك الأهلي للمستلزمات المدرسية المجانية وذلك لجميع عملاء البنك الأهلي الكويتي.



وقد صرحت ياسمين السالم مديرة التسويق في البنك الأهلي الكويتي قائلة: لقد كان وقتا صعبا للغاية على الأطفال وأولياء الأمور بسبب تفشي الجائحة، لم ير العديد من الأطفال أصدقاءهم لفترة طويلة ولم يكن لديهم تواصل منتظم سواء كان ذلك في الفصل أو أيام اللعب أو الأنشطة الرياضية، كما ترتب على الآباء أيضا أن يبذلوا جهدا هائلا في التعليم عبر الإنترنت، ولتهنئة الأطفال على جهودهم والاحتفال بالعودة إلى المدرسة، يسر البنك الأهلي الكويتي أن يقدم صندوق هدايا خاصا لجميع عملاء البنك، نتمنى للجميع عاما دراسيا ناجحا.