مازالت صفقات بنك الكويت الدولي KIB المتميزة ومعاملاته المالية البارزة في مجال التمويل الإسلامي تجني ثمارها وتحقق للبنك مزيدا من النجاح وتكسبه التكريمات البارزة، حيث أعلن KIB مؤخرا عن فوزه بجائزتين جديدتين من مجلة «ذي أسيت» (The Asset) العالمية ضمن برنامج جوائزها للتمويل الإسلامي بعنوان «تريبل أي» (Triple A)، والتي نال فيها جائزة «أفضل صكوك رأسمالية بنكية» عن إصداره صكوكا ضمن الشريحة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أميركي، وكذلك جائزة «أفضل صكوك بنكية» عن مشاركته كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بنك بوبيان بقيمة 750 مليون دولار أميركي.



ويذكر أن برنامج جوائز Triple A يعد واحدا من بين أكبر البرامج العالمية المرموقة لتكريم البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل في مجال التمويل الإسلامي، والذي يمنح جوائزه لأفضل وأهم الصفقات المالية في هذا القطاع كل عام.

وقد تم اختيار صفقتي KIB للفوز بتلك الجوائز بعد ترشيحهما بناء على عدة معايير خاصة بكل فئة منهما، وبمنهجية تعتمد على تقييم كل صفقة وفقا لعدة أسس، منها أهمية تلك الصفقة وكيفية ابتكارها، ومدى تأثيرها على تطوير أسواق رأس المال الإسلامية، وسرعة استجابة السوق والمستثمرين لها.

علما أن البنك كان قد حصل سابقا على جائزتين ضمن جوائز The Asset Triple A للتمويل الإسلامي للعام 2019، وهما جائزة «أفضل صكوك رأس مال بنكية في الكويت» لإصداره صكوكا ضمن الشريحة الأولى الإضافية لراس المال حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) والتي قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 300 مليون دولار أميركي وجائرة «أفضل صكوك رأس مال بنكية في قطر»، وذلك عن مشاركته كمدير رئيسي مشترك وحافظ سجلات مشترك للصكوك التي أصدرها بنك قطر الدولي الإسلامي بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك غير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات.



وفي هذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الاستثمار في KIB، جمال البراك: إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا في KIB أن تواصل صفقات الصكوك حصد مزيد من الجوائز العالمية والاعتراف بها دوليا، فذلك يدفعنا إلى المزيد من الابتكار والتوسع.

وفي إطار خططنا الاستراتيجية، نحن نسعى إلى المشاركة في أبرز المعاملات والصفقات التي تعكس التزام البنك بالمساهمة في النمو المستدام والتطوير المستمر لسوق الاستثمار الإسلامي على المستوى المحلي والإقليمي.



كما أوضح البراك أن ترشيح صفقة إصدار صكوك KIB للقب «أفضل صكوك رأسمالية بنكية للعام» جاء نظرا لكونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال تصدر محليا بالدولار الأميركي ومتوافقة مع معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وتم إدراجها لتكون متاحة للتداول خارج الكويت، مفيدا بأن لجنة تحكيم برنامج جوائز Triple A قد لاحظت تحقيق الصفقة أفضل تسعير في دول الشرق الأوسط، إلى جانب الإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين، حيث تم تسعير هذه الصكوك بمعدل ربح سنوي 2.375%، وقد وصل مجموع المشاركة فيها ما يقارب 2.7 مليار دولار أميركي، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة.



أما عن جائزة «أفضل صكوك بنكية للعام»، الذي نالها البنك عن مشاركته كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك الوكالة/المرابحة لبنك بوبيان بقيمة 750 مليون دولار أميركي، لفت البراك الى أنه قد تم ترشيح KIB لهذا اللقب من قبل لجنة التحكيم بناء على الاكتتاب القوي للصكوك، واستقطاب طلبات بقيمة 4.6 مليارات دولار أميركي تقريبا، حيث أدى الطلب القوي من تشديد الأسعار بمقدار 30 نقطة أساس من السعر المبدئي إلى التسعير النهائي.

واختتم البراك: إن الاعتراف بتلك الصفقات وتكريمها بجوائز تقديرية على المستوى الدولي من قبل بعض أبرز المنصات على مستوى العالم، بما فيها مجلة (Islamic Finance News (IFN



و(Asian Banking & Finance (ABF، يعتبر إشارة واضحة على نجاح مسيرة البنك وخططه الاستراتيجية المتعلقة بتنويع وتنمية محفظته الاستثمارية، والتي ستساعده على ترسيخ مكانته التنافسية في أسواق رأس المال الإقليمية.