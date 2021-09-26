الملا: نلتزم بأداء واجبنا الوطني ومسؤوليتنا تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم



يلتزم بنك الكويت الوطني بدعم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوفر البنك عددا من فروعه الجاهزة بكل ما يلزم لاستقبالهم، وذلك في إطار حرصه على القيام بمسؤولياته الاجتماعية تجاه كل شرائح المجتمع وذلك بالتزامن مع تكثيف جهود البنك لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي والتي تستهدف تحقيق الشمول المالي.



يحرص الوطني على تهيئة عدد من فروعه لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد عمد البنك إلى إدخال العديد من التعديلات على المرافق والمعدات وكذلك الإجراءات اللازمة لتوفير كل الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويوفر الوطني في تلك الفروع أجهزة الوطني للسحب الآلي مع لوحة مفاتيح بريل وسماعات للأذن لمساعدة العملاء المكفوفين على سحب الأموال بسهولة وأمان وكذلك إمكانية الطباعة بلغة برايل، وفريق متخصص تم تدريبه على استخدام لغة الإشارة للتواصل مع العملاء ذوي الإعاقة السمعية إلى جانب توفير أجهزة سحب آلي مزودة بتعليمات صوتية.

كذلك يوفر البنك أجهزة لوحية «iPad» مع خاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب للعملاء المكفوفين.



وفي إطار تهيئة البنك لتلك الفروع تم تصميم مدخل خاص لتسهيل حركة الكراسي المتحركة والمتوافرة بكل الفروع، بالإضافة إلى تحديد مواقف خاصة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير صناديق أمانات يسهل الوصول إليها.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني علي الملا: نلتزم بأداء واجبنا الوطني ومسؤوليتنا الراسخة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية كل احتياجاتهم من خلال تطوير خدمات مخصصة لهم وتهيئة الفروع بما يسمح باستقبالهم بكل راحة وسهولة.



وأشار الملا إلى حرص الوطني على أداء مسؤولياته تجاه كل شرائح المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها ذوو الاحتياجات الخاصة، وذلك انطلاقا من مكانة البنك الرائدة في أداء مسؤوليته الاجتماعية والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجيته تجاه الاستدامة.



وأكد الملا على توفير الوطني لكل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.



جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يتبع سياسة خاصة لتوظيف فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة.



ويعد الوطني داعما وشريكا رئيسيا لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.



وكان بنك الكويت المركزي قد بادر إلى إطلاق حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» بالتعاون مع البنوك الكويتية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي لدى عملاء البنوك بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وذلك عبر نشر مجموعة متنوعة من المواد التوعوية التي تقدمها الحملة والمعلومات ذات الصلة بالثقافة المالية.