يواصل البنك الأهلي المتحد تقديم التوعية المصرفية للعملاء والجمهور ضمن حملة «لنكن على دراية» التي انطلقت بمبادرة من بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع البنوك الكويتية بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بحقوقهم وواجباتهم وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل وكذلك التوعية بطرق وآليات مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية وحث العملاء على الإبلاغ عن أي عمليات احتيال يتعرضون لها.



وفي هذا الإطار، أكد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي حرصه على أهمية رفع وعي العملاء بحقوقهم وحمايتهم ومعرفة الإجراءات التي يمكنهم اتباعها للتأكد من حماية حقوقهم، حيث تعد حماية العملاء وضمان اتباع أفضل الممارسات في القطاع المصرفي صمام أمان للعمل المصرفي.



وفي تعليقها، قالت مدير عام حماية العملاء بالبنك الأهلي المتحد سحر دشتي: نحرص في البنك الأهلي المتحد على الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة لعملائنا، وفي هذا الصدد، قام البنك بإطلاق نظام تقييم تجربة العميل الذي يتيح للعملاء مشاركة البنك آراءهم، وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الخدمات والمنتجات المقدمة من البنك فور تلقيهم تلك الخدمات والمنتجات، من خلال نظام ديناميكي متطور يقوم على تعزيز الروابط المصرفية للعملاء، مما يساعد البنك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمزيد من تطوير خدماته وكسب رضاء عملائه، كذلك استطاعت وحدة جودة الخدمة بالبنك أن تقوم بتوسيع أدوات قياس جودة الخدمة الداخلية للبنك من خلال نظام رقمي مباشر يشمل إدارات البنك كلها للوصول لإدارة الجودة المتكامل وخلق ثقافة التميز والتطوير المستمر مع الأخذ في الاعتبار اتباع أفضل الأساليب في هذا الصدد.



وأضافت: نثمن جهود حملة «لنكن على دراية» في توعية العملاء بحقوقهم ونصحهم باتباع الخطوات السليمة للتقدم بالشكوى في حال عدم الرضا عن أي منتج أو خدمة مقدمة لهم من قبل البنك الذي يتعاملون معه.



وأكدت: يهتم البنك الأهلي المتحد للغاية بأي شكوى تقدم من عملائه ويعمل من خلال وحدة الشكاوى بالبنك على حل جميع الشكاوى بكفاءة، وتقديم المشورة للعملاء من أصحاب الشكاوى ومساعدتهم لفهم الإجراءات المتعلقة بشكاواهم، على أن يتم حل جميع الشكاوى في الوقت المحدد، حيث يقوم البنك بالحرص على أن يتم الرد على العميل في الوقت المتفق عليه ومتابعة جميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة حتى التنفيذ والوصول الى رضاء العملاء.