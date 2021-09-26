أعلن بنك برقان عن إطلاق حملة حصرية خاصة بمناسبة العودة إلى المدارس بالتعاون مع تطبيق دبدوب تأكيدا لالتزامه بالاستمرار في توفير عروض مميزة لعملائه على مدار العام بالإضافة إلى الحملات الموسمية الخاصة. هذه الحملة جزء من استراتيجية البنك الرامية إلى ضمان تجربة مصرفية استثنائية لعملائه من خلال توفير العديد من المزايا والعروض الحصرية المستمرة. اعتبارا من 26 سبتمبر، سيتمكن أول 100 عميل من عملاء برقان يستخدمون رمز الخصم الخاص من الاستفادة من خصم حصري بقيمة 10 دنانير على مشترياتهم من تطبيق دبدوب عند استخدام أي من بطاقات بنك برقان. ويشمل العرض صناديق القرطاسية المتوافرة على تطبيق دبدوب التي تحتوي على اللوازم المدرسية الأساسية. كما سيفاجئ بنك برقان عملاءه بهدية خاصة مع كل عملية شراء عبر الإنترنت احتفالا بالعودة إلى المدرسة. يحرص بنك برقان على تنظيم الحملات التي تتلاءم مع احتياجات عملائه في مختلف الأوقات والمناسبات. ومع بداية السنة الدراسية الجديدة، سعى البنك إلى مشاركة عملائه في استعدادات العودة المدرسية والاحتفال بهذا الموسم الخاص من العام مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. تؤكد هذه الشراكة مع تطبيق دبدوب، أكبر متجر إلكتروني في الكويت يقدم مجموعة واسعة من الألعاب والمستلزمات المدرسية من أفضل العلامات التجارية، تركيز بنك برقان الاستراتيجي على تقديم تجربة غنية لعملائه من خلال العروض الخاصة والحصرية المتنوعة بالشراكة مع أشهر وأرقى المحلات والعلامات التجارية بالإضافة إلى أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية.