يوسف غانم



أكد سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين بلاده والكويت، وحرص القيادتين في البلدين الصديقين على تطويرها في جميع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي، إضافة إلى التنسيق المشترك في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.



وأشار بالانوتسا إلى أهمية المنتدى الاقتصادي الافتراضي الذي تنظمه سفارة أوكرانيا لدى الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم 28 الجاري تحت عنوان «الدعم الحكومي للاستثمارات في أوكرانيا».



وأوضح د.بالانوتسا أن نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك سيشارك في هذا المنتدى مع كل من النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد يعقوب الجوعان، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، وممثل الهيئة العامة للاستثمار يوسف المذكور، إضافة إلى العديد من ممثلي شركات استثمارية ومستثمرين من المهتمين بالاستثمار في الكثير من القطاعات الحيوية التي تتيحها أوكرانيا أمام المستثمرين الأجانب.



ورحب السفير بجميع المستثمرين الكويتيين والعرب الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيتم في إطار هذا المنتدى الافتراضي تقديم الهيئة الحكومية الأوكرانية لتشجيع الاستثمار «أوكراين إينفست» وصندوق ملكية الدولة الأوكراني للعروض عن التسهيلات والإعفاء الضريبي للمستثمرين طبقا للقوانين الأوكرانية الجديدة المشجعة للاستثمار، كما سيتحدث المشاركون عن الفرص الاستثمارية التي تحصل على الدعم الحكومي، والقوانين التي تحمي المستثمرين وضمان حقوقهم، حيث تم تعديل الكثير من القوانين لصالح المستثمرين.



وأشار د.بالانوتسا إلى أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بانتظار الراغبين بالاستثمار في بلاده لاسيما في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والعلاج، وكذلك في مجالات السياحة، حيث تتمتع أوكرانيا ببنية تحتية متكاملة من شبكة طرقات ومطارات وموانئ وأنهار تشكل عوامل نجاح وتحفيز لأي مشروع، كما تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وكذلك فيها معادن متنوعة بكميات كبيرة وفيها عوائد استثمارية مميزة، كما تمتلك أوكرانيا خبرات كبيرة ومتطورة وكفاءات علمية وعملية من الشباب القادرين على الإنجاز والإبداع.