أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن مؤسسة البترول تتجه لاتخاذ قرار بنقل تبعية الشركة الكويتية لنفط الخليج إلى شركة نفط الكويت، على ان تستمر كشركة تابعة وستستمر في حمل نفس الاسم حفاظا على تاريخها والتزاماتها القانونية في إدارة العمليات المشتركة بكل من الخفجي والوفرة.



وقالت المصادر ان انضمام «نفط الخليج» سيأتي بعد استكمال إجراءات نقل ملكية أسهم الشركة من المؤسسة الى نفط الكويت وذلك لنقل الرخصة التجارية والترتيبات القانونية.



وتمثل هذه الخطوة مرحلة أولى للبدء في عملية الدمج المرتقبة للقطاع النفطي والتي يعمل عليها المستشار الفني المكلف من قبل المؤسسة.