يتجه المزيد من الأشخاص الآن نحو مجال ريادة الأعمال، ورغم نجاح العديد منهم في تحقيق أرباح كبيرة من الأعمال التجارية الخاصة، إلا أن كثيرين واجهوا تحديات، لم يتمكنوا من تجاوزها، واضطروا لإغلاق شركاتهم خلال سنوات قليلة من تأسيسها.



ورغم أنه ليس هناك مشروع تجاري بدون مشكلات أو تحديات، لكن من الممكن أن يتعامل رائد الأعمال مع المشكلات، ويتجاوزها، بل ويتجنبها في كثير من الأحيان، إذا استمع إلى نصائح من سبقوه في المجال، ويمكن أن يتعلم رائد الأعمال الكثير من كتب إدارة الأعمال، بما تحويه من أفكار وخبرات ملهمة، تجنبه الوقوع في الأخطاء الشائعة.



1- مغامرات الأعمال: 12 حكاية كلاسيكية من عالم وول ستريت‎



أوصى المستثمر ورجل الأعمال الأميركي وارين بافيت مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس بقراءة هذا الكتاب، وأعطاه نسخة منه، ولم يكن غيتس قد سمع عنه من قبل، إذ نفدت طبعاته منذ الستينيات، ومات مؤلفه جون بروكس عام 1993.



وقد قال غيتس عن هذا الكتاب قبل بضع سنوات: «بعد مرور أكثر من عقدين من إعارة وراين بافيت هذا الكتاب لي، وبعد مرور أكثر من 4 عقود على نشره للمرة الأولى، لايزال هذا الكتاب أفضل كتاب إدارة أعمال قرأته على الإطلاق».



ويضم كتاب «مغامرات الأعمال» 12 قصة حقيقية يمكن لرواد الأعمال تعلم الكثير منها، بما في ذلك فضيحة شركة «جنرال إلكتريك»، والصعود المذهل لشركة «زيروكس»، وحكاية سيارة «إدسل» التي سميت على اسم ابن هنري فورد، وكادت تتسبب في إفلاس شركة «فورد» في منتصف القرن العشرين.



2- جيد إلى عظيم



تعد شركة «أمازون» الآن واحدة من أكبر 3 شركات في العالم، لكنها لم تكن كذلك فيما مضى، ففي أوائل عام 2001، كان قد مر على تأسيس الشركة 4 سنوات، ولم تكن بدأت في تحقيق أرباح بعد.



في ذلك الوقت اتصل جيف بيزوس مؤسس «أمازون» بجيم كولينز، مؤلف كتاب «من جيد إلى عظيم»، واستمع الأخير إليه، وقرر زيارة المقر الرئيسي لشركة «أمازون»، وخلال الزيارة تحدث كولينز مع فريق الإدارة، وبعدها قرر بيزوس تغيير الهيكل الاقتصادي للشركة بناء على نصيحة كولينز.



وتركزت نصيحة كولينز حول التوقف عن التركيز على المكاسب قصيرة المدى، واتخاذ قرارات طويلة المدى، وقد تمكن بيزوس وفريقه بفضل نصائح كولينز من إجراء التغييرات الاستراتيجية اللازمة، والتي جعلت «أمازون» الآن واحدة من أهم وأكبر الشركات في العالم.



وقد جمع كولينز نصائحه وخبراته في كتاب «من جيد إلى عظيم»، والذي سيكون مفيدا حتما لأي رائد أعمال، وسيساعده على تأسيس شركة مزدهرة.



3- ثروة الأمم



نشر هذا الكتاب، الذي ألفه الفيلسوف وعالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث، للمرة الأولى عام 1776، ولايزال يقرأ حتى الآن في أقسام الاقتصاد في الجامعات، وقد وضع هذا الكتاب أساس الرأسمالية.



ويصف «ثروة الأمم» جذور الازدهار في إنجلترا وهولندا، ويقدم نظريات اقتصادية عن العمل، والسوق، وطبيعة الثروة، والأجور، ورأس المال، وغير ذلك من مفاهيم.



4- نهاية عصر القوة



في هذا الكتاب يصف الصحافي الفنزويلي موسى نعيم الصراع بين اللاعبين الكبار، الذين كانوا مهيمنين على العالم ذات يوم، والقوى الصغيرة الجديدة التي تتحداهم الآن في جميع المجالات، ويشرح موسى كيف أن نهاية عصر القوة غيرت كل شيء في العالم، من الشركات الكبيرة، إلى رواد الأعمال الجدد، ومن القصور الرئاسية، إلى الساحات العامة.



ويشير موسى في كتابه، الذي يوصي مارك زوكربيرغ بقراءته، إلى أن القوة لا تختفي أبدا لكنها تتحول، فعلى سبيل المثال بعد أن كانت شركات مثل «جنرال موتورز» مهيمنة على العالم، صارت «غوغل» هي المهيمنة.